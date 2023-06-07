Запечена картопля на грилі – це смачна страва за невеликі гроші. Смачно приготувати її та апетитно подати до столу зможе навіть початківець.

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Рецепт картоплі з беконом

  • Час: 1 година
  • Порцій: 3

Приготування:

  • Сиру картоплю наріжте кружальцями, бекон і цибулю кубиками.
  • Перемішайте в мисці, посипте спеціями за бажанням і відставте на кілька годин.
  • Потім викладіть на алюмінієву фольгу порції за бажанням (вони не повинні бути дуже великими, тому що вони довго запікаються), загорніть і виставте на решітку.
  • Випікайте приблизно 20 хвилин.

Рецепт картоплі з сиром

  • Час: 1 година
  • Порцій: 2

Приготування:

  • Картоплю почистіть, обсушіть, кілька разів наколіть виделкою, розріжте навпіл і складіть дві половинки разом.
  • Загорніть в алюмінієву фольгу та обсмажте на грилі до м’якості.
  • Зелену цибулю подрібніть, з’єднайте з сиром і йогуртом, посолити і поперчити.
  • Після запікання розгорніть фольгу, розкладіть картоплю і на гарячі половинки викладіть сир.