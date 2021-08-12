Ни одно застолье не обходится без сладкого. Если у вас нет времени или желания готовить пышные торты или пироги, предлагаем вам испечь печенье с начинкой. Не волнуйтесь, о выборе и разнообразных вкусах позаботилась кондитер Лиза Глинская! Ее рецепты вкусного печенья с начинками на выбор – читайте далее в материале.