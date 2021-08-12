Выберите печенье, которое вам нравится, и айда готовить вместе с нами! А за рецепты спасибо талантливому украинскому кондитеру Лизе Глинской – они очень аппетитные, и выпечка всегда получается, как из магазина.
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Рецепт брауни с ганашем и малиной
- Время: 8 – 12 часов
- Порции: 8 – 10
Печенье брауни / Фото со страницы Лизы Глинской
Приготовление:
- Смешайте муку, соль и разрыхлитель.
- Растопите шоколад и масло в микроволновой печи или на паровой бане.
- Смешайте яйца и сахар, но не взбивайте массу.
- Тонкой струйкой влейте в яичную массу горячий шоколад и сразу перемешайте.
- Добавьте муку и вымешайте тесто.
- Разогрейте духовку до 170 градусов. Отсадите печенье брауни на противень с помощью кондитерского шприца.
- Выпекайте печенье в течение 12 – 15 минут с конвекцией.
- Для приготовления ганаша прогрейте сливки до пара и влейте их в шоколад. Перемешайте массу.
- Добавьте малиновое пюре и снова перемешайте.
- В ганаш добавьте сливочное масло и перебейте его блендером. Накройте слоем пленки "в контакт" и отправьте в холодильник на несколько часов.
- Через 3 – 4 часа начините ганашем охлажденное печенье и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Орешки со сгущенкой и ромом
- Время: 8 – 12 часов
- Порции: 8 – 10
Орешки / Фото со страницы Лизы Глинской
Приготовление:
- Смешайте желтки с сахаром и теплым растопленным сливочным маслом.
- Добавьте соду с уксусом, муку с солью и вымешайте тесто для орешков.
- Сформируйте из теста орешки по 5 граммов, ориентировочно размером с грецкий орех.
- Выпекайте в электроорешнице в течение 2 – 3 минут.
- Для приготовления начинки для орешков смешайте мягкое сливочное масло и вареную сгущенку, добавьте на ваш вкус ром.
- С помощью кондитерского мешка начините выпеченные орешки, соедините половинки и отправьте их в холодильник на несколько часов.
- Орешки готовы. Приятного аппетита!
Печенье "Бананчики"
- Время: 4 часа
- Порции: 8
Печенье с бананом / Фото со страницы Лизы Глинской
Приготовление:
- Заранее достаньте из холодильника сливочное масло и сметану, чтобы они были комнатной температуры. Выложите эти два ингредиента в чашу кухонного комбайна и взбейте до однородной пышной массы.
- Добавьте сахарную пудру и снова взбейте массу. 10 – 20 секунд для взбивания будет достаточно.
- Смешайте муку с разрыхлителем, высыпьте в сметанковую массу и замесите тесто.
- Готовое тесто заверните в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник отдохнуть на 60 минут.
- Для приготовления банановой начинки почистите бананы от кожуры, нарежьте на кусочки.
- Смешайте все ингредиенты в кастрюле и отправьте на огонь на 3 – 4 минуты. Готовую начинку полностью охладите.
- Разогрейте духовку до 170 градусов.
- Нарежьте тесто на кусочки толщиной 1 сантиметр. Посыпьте стол мукой, раскатайте кусочки теста в овал и выложите в центр начинку. Сформируйте из теста форму банана с помощью блюдца или круглой формы без дна (смотрите в видео).
- Выпекайте печенье 25 – 30 минут до золотой корочки.
- Готовое печенье охладите, посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Рогалики с повидлом
- Время: 2 часа
- Порции: 20 – 30 штук
Рогалики / Фото со страницы Лизы Глинской
Приготовление:
- Соедините теплые молоко и дрожжи, немного перемешайте и оставьте на 30 – 45 минут в теплом месте.
- Соедините опару с яйцом и перемешайте.
- Холодное сливочное масло натрите до муки и перемешайте руками в крошку.
- Добавьте в крошку опару и замесите тесто.
- Разделите тесто на небольшие кусочки, каждый из них заверните в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник.
- Разогрейте духовку до 170 градусов с конвекцией.
- Раскатайте каждый кусок теста в круг диаметром 20 сантиметров. С обеих сторон присыпьте его сахаром. Нарежьте каждый круг на 8 треугольников.
- На широкую сторону кожного треугольника выложите повидло и заверните рогалики.
- Отправьте рогалики в духовку выпекаться на 15 – 20 минут.
- Готовые рогалики с повидлом посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу. Приятного аппетита!
Печенье Альфахорес с вареной сгущенкой и кокосовой стружкой
- Время: 80 минут
- Порции: 20 – 25 штук
Печенье Альфахорес / Фото со страницы Лизы Глинской
Приготовление:
- Для приготовления теста тщательно взбейте сливочное масло, добавьте цедру апельсина, желтки, сахар и горячее молоко. Перемешайте массу до однородной консистенции.
- Смешайте кукурузный крахмал с разрыхлителем и солью. Соедините с основной массой. Всыпьте муку и замесите тесто.
- Раскатайте готовое тесто между двумя слоями пергамента толщиной 4 – 5 миллиметров. Отправьте тесто в холодильник на 60 минут.
- Разогрейте духовку на 175 градусов. Снимите с теста пергамент и с помощью специальной круглой формы сформируйте печенье диаметром 5 сантиметров.
- Отправьте печенье выпекаться на 10 минут.
- Охлажденное готовое печенье выложите парами.
- Переложите сгущенку в кондитерский мешок и отсадите на одну из половинок печенья. Другой накройте его, а бортики присыпьте кокосовой стружкой. Печенье готово – приятного аппетита!