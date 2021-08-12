Выберите печенье, которое вам нравится, и айда готовить вместе с нами! А за рецепты спасибо талантливому украинскому кондитеру Лизе Глинской – они очень аппетитные, и выпечка всегда получается, как из магазина.

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Рецепт брауни с ганашем и малиной

  • Время: 8 – 12 часов
  • Порции: 8 – 10

печиво
Печенье брауни / Фото со страницы Лизы Глинской

Приготовление:

  1. Смешайте муку, соль и разрыхлитель.
  2. Растопите шоколад и масло в микроволновой печи или на паровой бане.
  3. Смешайте яйца и сахар, но не взбивайте массу.
  4. Тонкой струйкой влейте в яичную массу горячий шоколад и сразу перемешайте.
  5. Добавьте муку и вымешайте тесто.
  6. Разогрейте духовку до 170 градусов. Отсадите печенье брауни на противень с помощью кондитерского шприца.
  7. Выпекайте печенье в течение 12 – 15 минут с конвекцией.
  8. Для приготовления ганаша прогрейте сливки до пара и влейте их в шоколад. Перемешайте массу.
  9. Добавьте малиновое пюре и снова перемешайте.
  10. В ганаш добавьте сливочное масло и перебейте его блендером. Накройте слоем пленки "в контакт" и отправьте в холодильник на несколько часов.
  11. Через 3 – 4 часа начините ганашем охлажденное печенье и подавайте к столу. Приятного аппетита!

⁣Орешки со сгущенкой и ромом

  • Время: 8 – 12 часов
  • Порции: 8 – 10

горішки
Орешки / Фото со страницы Лизы Глинской

Приготовление:

  1. Смешайте желтки с сахаром и теплым растопленным сливочным маслом.
  2. Добавьте соду с уксусом, муку с солью и вымешайте тесто для орешков.
  3. Сформируйте из теста орешки по 5 граммов, ориентировочно размером с грецкий орех.
  4. Выпекайте в электроорешнице в течение 2 – 3 минут.
  5. Для приготовления начинки для орешков смешайте мягкое сливочное масло и вареную сгущенку, добавьте на ваш вкус ром.
  6. С помощью кондитерского мешка начините выпеченные орешки, соедините половинки и отправьте их в холодильник на несколько часов.
  7. Орешки готовы. Приятного аппетита!

Печенье "Бананчики"

  • Время: 4 часа
  • Порции: 8

бананчики
Печенье с бананом / Фото со страницы Лизы Глинской

Приготовление:⁣

  1. Заранее достаньте из холодильника сливочное масло и сметану, чтобы они были комнатной температуры. Выложите эти два ингредиента в чашу кухонного комбайна и взбейте до однородной пышной массы.
  2. Добавьте сахарную пудру и снова взбейте массу. 10 – 20 секунд для взбивания будет достаточно.
  3. Смешайте муку с разрыхлителем, высыпьте в сметанковую массу и замесите тесто.
  4. Готовое тесто заверните в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник отдохнуть на 60 минут.
  5. Для приготовления банановой начинки почистите бананы от кожуры, нарежьте на кусочки.
  6. Смешайте все ингредиенты в кастрюле и отправьте на огонь на 3 – 4 минуты. Готовую начинку полностью охладите.
  7. Разогрейте духовку до 170 градусов.
  8. Нарежьте тесто на кусочки толщиной 1 сантиметр. Посыпьте стол мукой, раскатайте кусочки теста в овал и выложите в центр начинку. Сформируйте из теста форму банана с помощью блюдца или круглой формы без дна (смотрите в видео).
  9. Выпекайте печенье 25 – 30 минут до золотой корочки.
  10. Готовое печенье охладите, посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Рогалики с повидлом

  • Время: 2 часа
  • Порции: 20 – 30 штук

рогалики
Рогалики / Фото со страницы Лизы Глинской

Приготовление:

  1. Соедините теплые молоко и дрожжи, немного перемешайте и оставьте на 30 – 45 минут в теплом месте.
  2. Соедините опару с яйцом и перемешайте.
  3. Холодное сливочное масло натрите до муки и перемешайте руками в крошку.
  4. Добавьте в крошку опару и замесите тесто.
  5. Разделите тесто на небольшие кусочки, каждый из них заверните в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник.
  6. Разогрейте духовку до 170 градусов с конвекцией.
  7. Раскатайте каждый кусок теста в круг диаметром 20 сантиметров. С обеих сторон присыпьте его сахаром. Нарежьте каждый круг на 8 треугольников.
  8. На широкую сторону кожного треугольника выложите повидло и заверните рогалики.
  9. Отправьте рогалики в духовку выпекаться на 15 – 20 минут.
  10. Готовые рогалики с повидлом посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Печенье Альфахорес с вареной сгущенкой и кокосовой стружкой

  • Время: 80 минут
  • Порции: 20 – 25 штук

печиво
Печенье Альфахорес / Фото со страницы Лизы Глинской

Приготовление:

  1. Для приготовления теста тщательно взбейте сливочное масло, добавьте цедру апельсина, желтки, сахар и горячее молоко. Перемешайте массу до однородной консистенции.
  2. Смешайте кукурузный крахмал с разрыхлителем и солью. Соедините с основной массой. Всыпьте муку и замесите тесто.
  3. Раскатайте готовое тесто между двумя слоями пергамента толщиной 4 – 5 миллиметров. Отправьте тесто в холодильник на 60 минут.
  4. Разогрейте духовку на 175 градусов. Снимите с теста пергамент и с помощью специальной круглой формы сформируйте печенье диаметром 5 сантиметров.
  5. Отправьте печенье выпекаться на 10 минут.
  6. Охлажденное готовое печенье выложите парами.
  7. Переложите сгущенку в кондитерский мешок и отсадите на одну из половинок печенья. Другой накройте его, а бортики присыпьте кокосовой стружкой. Печенье готово – приятного аппетита!