Рецепты печенья на каждый день: рогалики, орешки со сгущенкой, бананчики, брауни и альфахорес

Ни одно застолье не обходится без сладкого. Если у вас нет времени или желания готовить пышные торты или пироги, предлагаем вам испечь печенье с начинкой. Не волнуйтесь, о выборе и разнообразных вкусах позаботилась кондитер Лиза Глинская! Ее рецепты вкусного печенья с начинками на выбор – читайте далее в материале.

Выберите печенье, которое вам нравится, и айда готовить вместе с нами! А за рецепты спасибо талантливому украинскому кондитеру Лизе Глинской – они очень аппетитные, и выпечка всегда получается, как из магазина.

Читайте также Инвестиция в будущее: МХП заключил соглашение с сетью онлайн-ресторанов Foodz Ukraine

Рецепт брауни с ганашем и малиной

Время: 8 – 12 часов

8 – 12 часов Порции: 8 – 10



Печенье брауни / Фото со страницы Лизы Глинской

Приготовление:

Смешайте муку, соль и разрыхлитель. Растопите шоколад и масло в микроволновой печи или на паровой бане. Смешайте яйца и сахар, но не взбивайте массу. Тонкой струйкой влейте в яичную массу горячий шоколад и сразу перемешайте. Добавьте муку и вымешайте тесто. Разогрейте духовку до 170 градусов. Отсадите печенье брауни на противень с помощью кондитерского шприца. Выпекайте печенье в течение 12 – 15 минут с конвекцией. Для приготовления ганаша прогрейте сливки до пара и влейте их в шоколад. Перемешайте массу. Добавьте малиновое пюре и снова перемешайте. В ганаш добавьте сливочное масло и перебейте его блендером. Накройте слоем пленки "в контакт" и отправьте в холодильник на несколько часов. Через 3 – 4 часа начините ганашем охлажденное печенье и подавайте к столу. Приятного аппетита!

⁣Орешки со сгущенкой и ромом

Время: 8 – 12 часов

8 – 12 часов Порции: 8 – 10

– 200 г черного шоколада;– 50 г сливочного масла;– 2 яйца;– 130 г сахара;– 5 г разрыхлителя;– 1 г соли.– 250 г молочного шоколада;– 120 мл жирных сливок от 30 – 33%;– 100 г пюре малины без косточек;– 30 г сливочного масла.



Орешки / Фото со страницы Лизы Глинской

Приготовление:

Смешайте желтки с сахаром и теплым растопленным сливочным маслом. Добавьте соду с уксусом, муку с солью и вымешайте тесто для орешков. Сформируйте из теста орешки по 5 граммов, ориентировочно размером с грецкий орех. Выпекайте в электроорешнице в течение 2 – 3 минут. Для приготовления начинки для орешков смешайте мягкое сливочное масло и вареную сгущенку, добавьте на ваш вкус ром. С помощью кондитерского мешка начините выпеченные орешки, соедините половинки и отправьте их в холодильник на несколько часов. Орешки готовы. Приятного аппетита!

Печенье "Бананчики"

Время: 4 часа

4 часа Порции: 8

– 3 желтка;– 100 г сахара + ванильный сахар по вашему вкусу;– 200 г растопленного сливочного масла;– 1/3 ч. л. соды + 1 ч. л. уксуса или лимонного сока;– 1/3 ч. л. соли;– 400 г.– 200 г вареной сгущенки;– 80 г сливочного масла;– 30 г темного рома на ваш вкус.



Печенье с бананом / Фото со страницы Лизы Глинской

Приготовление:⁣

Заранее достаньте из холодильника сливочное масло и сметану, чтобы они были комнатной температуры. Выложите эти два ингредиента в чашу кухонного комбайна и взбейте до однородной пышной массы. Добавьте сахарную пудру и снова взбейте массу. 10 – 20 секунд для взбивания будет достаточно. Смешайте муку с разрыхлителем, высыпьте в сметанковую массу и замесите тесто. Готовое тесто заверните в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник отдохнуть на 60 минут. Для приготовления банановой начинки почистите бананы от кожуры, нарежьте на кусочки. Смешайте все ингредиенты в кастрюле и отправьте на огонь на 3 – 4 минуты. Готовую начинку полностью охладите. Разогрейте духовку до 170 градусов. Нарежьте тесто на кусочки толщиной 1 сантиметр. Посыпьте стол мукой, раскатайте кусочки теста в овал и выложите в центр начинку. Сформируйте из теста форму банана с помощью блюдца или круглой формы без дна (смотрите в видео). Выпекайте печенье 25 – 30 минут до золотой корочки. Готовое печенье охладите, посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Рогалики с повидлом

Время: 2 часа

2 часа Порции: 20 – 30 штук

– 100 г сливочного масла;– 100 г сметаны;– 200 г муки;– 20 г сахарной пудры;– 6 г разрыхлителя;– ванильный сахар.– 2 банана;– 20 г сахара;– 10 г сливочного масла.



Рогалики / Фото со страницы Лизы Глинской

Приготовление:

Соедините теплые молоко и дрожжи, немного перемешайте и оставьте на 30 – 45 минут в теплом месте. Соедините опару с яйцом и перемешайте. Холодное сливочное масло натрите до муки и перемешайте руками в крошку. Добавьте в крошку опару и замесите тесто. Разделите тесто на небольшие кусочки, каждый из них заверните в слой пищевой пленки и отправьте в холодильник. Разогрейте духовку до 170 градусов с конвекцией. Раскатайте каждый кусок теста в круг диаметром 20 сантиметров. С обеих сторон присыпьте его сахаром. Нарежьте каждый круг на 8 треугольников. На широкую сторону кожного треугольника выложите повидло и заверните рогалики. Отправьте рогалики в духовку выпекаться на 15 – 20 минут. Готовые рогалики с повидлом посыпьте сахарной пудрой и подавайте к столу. Приятного аппетита!

Печенье Альфахорес с вареной сгущенкой и кокосовой стружкой

Время: 80 минут

80 минут Порции: 20 – 25 штук

– 100 мл молока;– 20 г свежих дрожжей;– 500 г муки;– 2 г соли;– 50 г яиц;– 300 г замороженного сливочного масла;– 100 г сахара;– 300 г повидла;– 50 г сахарной пудры.



Печенье Альфахорес / Фото со страницы Лизы Глинской

Приготовление:

Для приготовления теста тщательно взбейте сливочное масло, добавьте цедру апельсина, желтки, сахар и горячее молоко. Перемешайте массу до однородной консистенции. Смешайте кукурузный крахмал с разрыхлителем и солью. Соедините с основной массой. Всыпьте муку и замесите тесто. Раскатайте готовое тесто между двумя слоями пергамента толщиной 4 – 5 миллиметров. Отправьте тесто в холодильник на 60 минут. Разогрейте духовку на 175 градусов. Снимите с теста пергамент и с помощью специальной круглой формы сформируйте печенье диаметром 5 сантиметров. Отправьте печенье выпекаться на 10 минут. Охлажденное готовое печенье выложите парами. Переложите сгущенку в кондитерский мешок и отсадите на одну из половинок печенья. Другой накройте его, а бортики присыпьте кокосовой стружкой. Печенье готово – приятного аппетита!

– 120 г сливочного масла;– 120 г кукурузного крахмала;– 130 г муки;– 40 г желтка;– 50 г сахара;– 30 мл молока;– щепотка соли;– 6 г разрыхлителя;– цедра одного апельсина.– 300 г вареной сгущенки;– 20 – 30 г кокосовой стружки.