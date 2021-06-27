Ресторанное блюдо за несколько минут: почему стоит попробовать Курочку су-вид от ТМ "Наша Ряба"

Недавно торговая марка "Наша Ряба" представила невероятную новинку – сочную и полезную Курочку су-вид, которая уже готова к употреблению! Отныне это вкусное блюдо можно приобрести в супермаркетах и магазинах. Курочка будет полезной для тех, кто придерживается здорового рациона и занимается спортом. Что это за трендовый продукт и в чем его преимущества – читайте далее.

Кулинарный термин "су-вид" мы слышим все чаще. И хотя не всем украинским потребителям эта технология знакома, ее популярность с каждым днем растет. Ведь в вакуумной упаковке и при постоянной температуре, не превышающей точки кипения, готовятся невероятные блюда, такие как вкусная и сочная Курочка су-вид от ТМ "Наша Ряба"!

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Курочка су-вид от "Наша Ряба" – это нежное, сочное мясо, которое просто тает во рту! Блюдо не нужно готовить, ведь курочка уже готова – вы можете разогреть ее или же потреблять холодной. А сэкономленное время вы сможете посвятить себе и своим близким.

Как готовится Курочка су-вид от ТМ "Наша Ряба"

Прежде чем попасть в вашу тарелку, Курочка су-вид ТМ "Наша Ряба" прошла деликатную термическую обработку в вакуумной упаковке без каких-либо добавок – только мясо и немного соли. Курочка готовится в собственном соку при температуре 64 ° C в течение 3 часов. Такая технология позволяет сохранить максимум витаминов и микроэлементов, среди которых селен, фосфор и витамин В5, а также полноценный вкус курочки, благодаря длительному приготовлению.



Курочка су-вид в вакуумной упаковке без каких-либо добавок / Фото Shutterstock

Можно ли приготовить курочку су-вид в домашних условиях

Готовить по технологии су-вид домашних условиях не так уж и просто. Во-первых, нужно точно соблюдать все технологические нюансы – любая погрешность может испортить блюдо.

Во-вторых, су-вид предусматривает использование специального оборудования, такого как нагреватель, вакууматор и погружной термостат. Однако такое оборудование есть не у всех.

Поэтому блюда су-вид чаще заказывают в ресторане или же покупают в магазине. Во многих странах производители предлагают множество продуктов, приготовленных по этой технологии. Их продают в герметично упакованных вакуумных пакетах уже готовыми к потреблению.



Курочка су-вид от ТМ "Наша Ряба" уже готова к потреблению / Фото Shutterstock

Какие преимущества имеет Курочка су-вид ТМ "Наша Ряба"

В Украине такие заготовки попадались в магазинах нечасто. Однако в конце концов наши производители обратили внимание на эту перспективную технологию. Одним из первых, порадовав потребителей нежной и питательной курочкой су-вид. Курятина ТМ "Наша Ряба" – это действительно

Сочность и полезность. Благодаря длительному приготовлению (в течение нескольких часов) при низких температурах в герметичном вакуум-пакете курочка становится невероятно сочной и сохраняет все полезные свойства.

Витамины и микроэлементы. Особенности приготовления Курочки су-вид "Наша Ряба" обеспечивают сохранение витаминов и полезных микроэлементов, таких как селен, фосфор и витамин В5. Селен снижает риск онкологических и сердечных заболеваний, улучшает работу щитовидной железы и иммунной системы. Фосфор улучшает метаболизм, способствует укреплению зубов и регулирует кислотно-щелочной баланс. Витамин В5 поддерживает нормальное функционирование пищеварительного тракта, участвует в метаболизме других витаминов и синтезе холестерина.



Курочка су-вид "Наша Ряба" содержит витамины и полезные микроэлементы / Фото Наша Ряба

Экономия времени. Курочка су-вид от "Наша Ряба" – это нежное сочное мясо. Блюдо не нужно готовить, ведь курочка уже готова – вы можете разогреть ее или же потреблять холодной. А сэкономленное время лучше посвятить себе и своим близким.

Без добавления жира. Курочка су-вид – не только питательное, но и диетическое блюдо с максимально натуральным вкусом. Мясо курицы готовится в собственном соку без добавления жиров.

Для салатов, сэндвичей и теплых блюд. Ее можно потреблять как холодной, добавляя к сэндвичам и салатам, так и теплой (надо лишь разогреть любым удобным способом).

Как разогреть курочку су-вид

В горячей воде : погрузите в кипящую воду вакуумный пакет на 10 минут.

: погрузите в кипящую воду вакуумный пакет на 10 минут. На сковороде/гриле : обжарьте 5 минут для получения аппетитной корочки с обеих сторон, предварительно вынув из пакета и смазав маслом.

: обжарьте 5 минут для получения аппетитной корочки с обеих сторон, предварительно вынув из пакета и смазав маслом. В микроволновке : разогрейте в свч в течение 3 – 4 минут, предварительно сделав надрез в пакете.

: разогрейте в свч в течение 3 – 4 минут, предварительно сделав надрез в пакете. В духовке: запекайте 15 – 20 минут при температуре 180 °C, предварительно вынув из пакета и смазав растительным маслом.

Как употреблять курочку су-вид

Добавляйте курочку су-вид в салат, первые блюда и сэндвичи ;

; Подавайте как основное блюдо с гарниром ;

; Наслаждайтесь кусочками курочки су-вид с любимым соусом.

Итак, Курочка су-вид ТМ "Наша Ряба" – это ресторанный вкус без лишних усилий. Если вы заботитесь о своем здоровье и хотите наслаждаться полезными, питательными блюдами – непременно попробуйте эту новинку.