Часто школьное меню базируется на традиционной кухне определенной страны. Детям предлагают те блюда, которые они привыкли есть дома. Однако иногда эта пища может удивлять. К примеру, в США школьники питаются гамбургерами, а во Франции дети лакомятся мидиями.

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Франция

Начиная с дошкольного и среднего школьного возраста, питания в столовых Франции обычно состоит из пяти блюд: закуска, основное блюдо, салат или овощи, сыр/йогурт и десерт. Популярными блюдами являются мидии, картофель фри, артишоки и грейпфрут.

Школьный обед в кулинарной столице мира​ / Фото annieandre

США

Мексиканские блюда типичны для школ США, особенно в Калифорнии. Школьное меню обычно состоит из гамбургеров, буррито и тако. Есть даже школы, которые пользуются услугами McDonald's для приготовления обедов.

Фастфуд в школах США / Фото annieandre

Индонезия

Школьники в Индонезии на обед довольствуються местными блюдами. Чаще всего это жареный рис, пассерованная горчичная зелень и яйцо.

Интересное меню / Фото global citizen

Япония

Обед в японских школах – не просто прием пищи, а способ налаживания связей с сообществом и обществом с помощью блюд. Японское меню – полное отражение традиционной кухни. В перечне школьных блюд есть водоросли, японские грибы, соя, побеги бамбука, мисо паста, японская кислая слива.

Японский школьный обед кюсхоку​ / Фото global citizen

Израиль

Школьный обед в Израиле является кошерным, соответствующим иудейскому вероучению. Детки питаются мясом домашней птицы. В меню невозможно встретить мясные и молочные ингредиенты в одном блюде. Одним из традиционных школьных обедов являются бутерброды, овощи и фрукты.

Кошерный обед / Фото ikonnect

Финляндия

Финны серьезно относятся к здоровью школьников: овощи составляют половину тарелки школьного обеда. К овощам подают рыбу и мясо на выбор и картофель или макароны. На десерт школьники лакомятся ягодами.

Продуманный финский рацион​ / Фото businessinsider

Вьетнам

На обед в школьной столовой подают рис с супом из жареных угрей и овощами. Изюминкой меню являются традиционные рисовые лепешки, которые также называют "тортами из рогов буйволов". В школьное меню также входят жареные с имбирем угри, вареные овощи "нго", местные супы, рыбный соус с имбирем, бананы, сахарный тростник и стакан кипятка.

Питательный обед / Фото globalcitizen