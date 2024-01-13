Салат "Щетка": лаконичный рецепт, подходящий абсолютно ко всему
13 января 2024, 20:30Читати новину українською
Источник:top_havchik_
Существует множество рецептов из знакомых всем украинцам овощей. В частности, салат "Щетка", который можно готовить и на праздник, и каждый день.
Для него вам нужны самые простые ингредиенты. Кроме того, приготовление займет совсем мало времени.
Будет вкусно К празднику и на каждый день: рецепт роскошного салата с куриной печенью
Салат "Щетка"
- Время: 10 минут
- Порций: 4
– 200 граммов свеклы;
– 200 граммов моркови;
– 200 граммов капусты;
– 2 – 3 столовые ложки яблочного уксуса;
– 2 – 3 столовые ложки подсолнечного масла;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Нашинкуйте капусту. Морковь и свеклу почистьте и натрите на терке.
- Заправьте салат растительным маслом, уксусом и посолите по вкусу.
- Перед подачей дайте ему постоять минимум 30 минут в холодильнике.