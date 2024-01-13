Салат "Щетка": лаконичный рецепт, подходящий абсолютно ко всему

Существует множество рецептов из знакомых всем украинцам овощей. В частности, салат "Щетка", который можно готовить и на праздник, и каждый день.

Для него вам нужны самые простые ингредиенты. Кроме того, приготовление займет совсем мало времени.

Будет вкусно К празднику и на каждый день: рецепт роскошного салата с куриной печенью

Салат "Щетка"

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

– 200 граммов свеклы;– 200 граммов моркови;– 200 граммов капусты;– 2 – 3 столовые ложки яблочного уксуса;– 2 – 3 столовые ложки подсолнечного масла;– соль по вкусу.

Приготовление:

Нашинкуйте капусту. Морковь и свеклу почистьте и натрите на терке. Заправьте салат растительным маслом, уксусом и посолите по вкусу. Перед подачей дайте ему постоять минимум 30 минут в холодильнике.