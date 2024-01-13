Салат "Щетка": лаконичный рецепт, подходящий абсолютно ко всему

13 января 2024, 20:30
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Существует множество рецептов из знакомых всем украинцам овощей. В частности, салат "Щетка", который можно готовить и на праздник, и каждый день.

Для него вам нужны самые простые ингредиенты. Кроме того, приготовление займет совсем мало времени.

Будет вкусно К празднику и на каждый день: рецепт роскошного салата с куриной печенью

Салат "Щетка"

  • Время: 10 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 200 граммов свеклы;
– 200 граммов моркови;
– 200 граммов капусты;
– 2 – 3 столовые ложки яблочного уксуса;
– 2 – 3 столовые ложки подсолнечного масла;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Нашинкуйте капусту. Морковь и свеклу почистьте и натрите на терке.
  2. Заправьте салат растительным маслом, уксусом и посолите по вкусу.
  3. Перед подачей дайте ему постоять минимум 30 минут в холодильнике.
Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить салат из свеклы и соленых огурцов. Это очень вкусно!
Автор: Ольга Котів