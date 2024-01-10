Для приготовления этого салата идеально подходит куриная печень. После жарки она будет очень мягкой и сочной.
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Рецепт салата с куриной печенью
- Время: 35 минут
- Порций: 1
Приготовление:
- Печень залейте холодной водой, почистьте от пленок и жилок, после чего нарежьте на половинки, слегка посолите и обваляйте в крахмале.
- Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте кусочки печени в течение 4 – 5 минут с чесноком. Добавьте половину чайной ложки меда и соевого соуса, готовьте еще 2 – 3 минуты.
- Во второй сковороде разогрейте сливочное масло с сахаром и карамелизуйте ананас по 3 минуты с каждой стороны на среднем огне.
- Все ингредиенты соуса и половину чайной ложки меда смешайте в одной миске и перебейте блендером.
- Микс салата заправьте соусом. Сверху выложите ананас, печень и черри. Перед подачей посыпьте кунжутом.