Для приготовления этого салата идеально подходит куриная печень. После жарки она будет очень мягкой и сочной.

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Рецепт салата с куриной печенью

  • Время: 35 минут
  • Порций: 1

Приготовление:

  1. Печень залейте холодной водой, почистьте от пленок и жилок, после чего нарежьте на половинки, слегка посолите и обваляйте в крахмале.
  2. Разогрейте сковороду с оливковым маслом и обжарьте кусочки печени в течение 4 – 5 минут с чесноком. Добавьте половину чайной ложки меда и соевого соуса, готовьте еще 2 – 3 минуты.
  3. Во второй сковороде разогрейте сливочное масло с сахаром и карамелизуйте ананас по 3 минуты с каждой стороны на среднем огне.
  4. Все ингредиенты соуса и половину чайной ложки меда смешайте в одной миске и перебейте блендером.
  5. Микс салата заправьте соусом. Сверху выложите ананас, печень и черри. Перед подачей посыпьте кунжутом.