Встречаем Новый год с удовольствием: рецепт простого салата с тунцом и кукурузой
19 декабря 2023, 19:45Читати новину українською
Источник:top_havchik_
Тунец – отличный ингредиент для салата. Кроме вкуса, этот продукт несет и большую пользу.
Попробуйте заменить майонез на хумус. Так будет еще вкуснее.
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Салат с тунцом
- Время: 15 минут
- Порций: 2
– 1 баночка тунца в собственном соку;
– 2 соленых огурца;
– половина банки консервированной кукурузы;
– 3 яйца;
– 4 стебля зеленого лука;
– 2 столовые ложки майонеза или хумуса;
– соль по вкусу.
Приготовление:
- Куриные яйца сварите вкрутую. На это уходит примерно 10 минут.
- Затем очистите их от скорлупы и нарежьте кубиками.
- Также нарежьте кубиками огурцы, лук и зелень.
- Добавьте кукурузу, тунец и хумус.
- Перемешайте и выложите в салатник. Украсьте по желанию зеленью.