Встречаем Новый год с удовольствием: рецепт простого салата с тунцом и кукурузой

19 декабря 2023, 19:45
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Тунец – отличный ингредиент для салата. Кроме вкуса, этот продукт несет и большую пользу.

Попробуйте заменить майонез на хумус. Так будет еще вкуснее.

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Салат с тунцом

  • Время: 15 минут
  • Порций: 2
Ингредиенты:
– 1 баночка тунца в собственном соку;
– 2 соленых огурца;
– половина банки консервированной кукурузы;
– 3 яйца;
– 4 стебля зеленого лука;
– 2 столовые ложки майонеза или хумуса;
– соль по вкусу.

Приготовление:

  1. Куриные яйца сварите вкрутую. На это уходит примерно 10 минут.
  2. Затем очистите их от скорлупы и нарежьте кубиками.
  3. Также нарежьте кубиками огурцы, лук и зелень.
  4. Добавьте кукурузу, тунец и хумус.
  5. Перемешайте и выложите в салатник. Украсьте по желанию зеленью.
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Автор: Ольга Котів