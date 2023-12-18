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Стоит попробовать Крученики с грибами в сливочном соусе – блюдо, которое точно захочется приготовить на праздники
Гратен из баклажанов
- Время: 40 минут
- Порций: 6
Приготовление:
- Тщательно вымойте баклажаны, нарежьте кружочками, добавьте соль и оставьте на 10 минут.
- Почистьте лук и нарежьте полукольцами. Очищенный чеснок измельчите ножом.
- Помойте помидоры, опустите в кипяток, после чего почистьте их от кожуры и нарежьте кубиками.
- На сковороде обжарьте лук и чеснок до золотой корочки, добавьте помидоры, соль, перец и тушите 15 минут.
- Баклажаны также обжарьте на сковороде на оливковом масле до румяной корочки.
- Сыр натрите на грубой терке.
- Разогрейте духовку до 200 градусов. Форму для запекания смажьте оливковым маслом, выложите помидоры, баклажаны и сыр. Запекайте 25 минут до готовности.
Курица в апельсиновом соусе
- Время: 40 минут
- Порции: 3 – 4
Приготовление:
- Тщательно помойте куриное филе, просушите бумажным полотенцем и нарежьте средними кусочками. Посыпьте специями и перемешайте.
- Натрите половину апельсина, выжмите сок и смешайте. Добавьте выжатый чеснок и мелко нарезанный перец.
- Влейте в смесь мед, всыпьте имбирь, посолите и перемешайте.
- Обваляйте кусочки курицы в муке и обжарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки.
- Вылейте соус в мясо и варите до загустения. Подавайте блюдо горячим.
Попробуйте приготовить курицу в апельсиновом соусе / Фото Unsplash
Картофельная запеканка
- Время: 45 минут
- Порций: 4
Приготовление:
- Просейте муку через сито, добавьте яйца, масло, соль и замесите тесто. Оставьте на 15 минут.
- Помойте картофель, отварите в кипятке, после чего нарежьте кубиками. Почистите и порежьте лук, обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Помидоры промойте, очистьте от кожуры и нарежьте пополам.
- Куриное филе помойте, отварите в кипятке и нарежьте ломтиками.
- Предварительно разогрейте духовку до 190 градусов. В форму для запекания выложите тесто, а после этого – слоями начинку: картофель, лук, ломтики курицы и помидоры. Отправьте запекаться на 25 минут до готовности.
Мясо по-французски
- Время: 50 минут
- Порций: 2
Приготовление:
- Куриное филе помойте, нарежьте кусочками, отбейте с обеих сторон кухонным молотком и добавьте соли и перца.
- Почистьте лук и нарежьте его кружочками. Сыр натрите на грубой терке.
- Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов. На противень выложите куриное филе, сверху – лук, творог и ананасы. Отправьте запекаться на 30 минут до готовности.
Приятного аппетита!