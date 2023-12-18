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Стоит попробовать Крученики с грибами в сливочном соусе – блюдо, которое точно захочется приготовить на праздники

Гратен из баклажанов

  • Время: 40 минут
  • Порций: 6

Приготовление:

  1. Тщательно вымойте баклажаны, нарежьте кружочками, добавьте соль и оставьте на 10 минут.
  2. Почистьте лук и нарежьте полукольцами. Очищенный чеснок измельчите ножом.
  3. Помойте помидоры, опустите в кипяток, после чего почистьте их от кожуры и нарежьте кубиками.
  4. На сковороде обжарьте лук и чеснок до золотой корочки, добавьте помидоры, соль, перец и тушите 15 минут.
  5. Баклажаны также обжарьте на сковороде на оливковом масле до румяной корочки.
  6. Сыр натрите на грубой терке.
  7. Разогрейте духовку до 200 градусов. Форму для запекания смажьте оливковым маслом, выложите помидоры, баклажаны и сыр. Запекайте 25 минут до готовности.

Курица в апельсиновом соусе

  • Время: 40 минут
  • Порции: 3 – 4

Приготовление:

  1. Тщательно помойте куриное филе, просушите бумажным полотенцем и нарежьте средними кусочками. Посыпьте специями и перемешайте.
  2. Натрите половину апельсина, выжмите сок и смешайте. Добавьте выжатый чеснок и мелко нарезанный перец.
  3. Влейте в смесь мед, всыпьте имбирь, посолите и перемешайте.
  4. Обваляйте кусочки курицы в муке и обжарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки.
  5. Вылейте соус в мясо и варите до загустения. Подавайте блюдо горячим.


Попробуйте приготовить курицу в апельсиновом соусе / Фото Unsplash

Картофельная запеканка

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Приготовление:

  1. Просейте муку через сито, добавьте яйца, масло, соль и замесите тесто. Оставьте на 15 минут.
  2. Помойте картофель, отварите в кипятке, после чего нарежьте кубиками. Почистите и порежьте лук, обжарьте на сковороде до золотистой корочки. Помидоры промойте, очистьте от кожуры и нарежьте пополам.
  3. Куриное филе помойте, отварите в кипятке и нарежьте ломтиками.
  4. Предварительно разогрейте духовку до 190 градусов. В форму для запекания выложите тесто, а после этого – слоями начинку: картофель, лук, ломтики курицы и помидоры. Отправьте запекаться на 25 минут до готовности.

Мясо по-французски

  • Время: 50 минут
  • Порций: 2

Приготовление:

  1. Куриное филе помойте, нарежьте кусочками, отбейте с обеих сторон кухонным молотком и добавьте соли и перца.
  2. Почистьте лук и нарежьте его кружочками. Сыр натрите на грубой терке.
  3. Предварительно разогрейте духовку до 180 градусов. На противень выложите куриное филе, сверху – лук, творог и ананасы. Отправьте запекаться на 30 минут до готовности.

Приятного аппетита!