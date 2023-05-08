Рыхлые и нежные: как приготовить идеальные вафли

Вафли – это всегда отличная идея для завтрака, полдника и даже вкусного перекуса для детей и взрослых. Их приготовление не так сложно, как может показаться.

Вафли – это аппетитное блюдо, которое одинаково вкусно жаркими летними днями и холодными зимними вечерами. При правильном подходе они получаются рыхлыми, мягкими и в то же время нежно хрустящими, хорошо поджаренными, сладкими с заметным оттенком ванили.

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Для приготовления идеальных вафель вам нужно только следовать нескольким важным советам. Добавьте любимые начинки и преподнесите вкусный сюрприз для своих близких.

Первый этап – мука

Муку для вафель необходимо обязательно просеять, иначе они не будут такими пышными, как следует. Лучшая мука для вафель – мука для тортов, которую также используют для выпекания бисквитов.

Просейте муку с разрыхлителем, затем добавьте жидкие ингредиенты и соедините с помощью миксера или ложки. Когда появятся пузырьки воздуха – значит тесто идеальное.

Как это аппетитно / Фото unsplash

Яйца

Можно приготовить тесто для вафель из целых яиц, но тогда масса не получится столь пышной. Лучший эффект вы получите, если отделить желтки от белков, сначала взбейте желтки с сахаром и остальными ингредиентами. Белки взбейте в крепкую пену и в самом конце добавьте в тесто. Белковая пена дополнительно разрыхляет тесто, таким образом вафли получатся просто воздушные.

Зачем использовать газировку

Газированная вода содержит пузырьки воздуха, которые разрыхляют все тесто, делая вафли чрезвычайно рыхлыми. Это обязательный ингредиент, если вы хотите приготовить лучшие и очень рыхлые вафли.