Вафлі – це апетитна страва, яка однаково смакує спекотними літніми днями та холодними зимовими вечорами. При правильному підході вони виходять пухкими, м'якими і водночас ніжно хрусткими, гарно підсмаженими, солодкими з помітним відтінком ванілі.

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Для приготування ідеальних вафель вам потрібно лише дотримуватися кількох важливих порад. Додайте улюблені начинки і зробіть смачний сюрприз для своїх близьких.

Перший етап – борошно

Борошно для вафель необхідно обов'язково просіяти, інакше вони не будуть такими пишними, як треба. Найкраще борошно для вафель – борошно для тортів, яке також використовують для випікання бісквітів.

Просійте борошно з розпушувачем, потім додайте рідкі інгредієнти та з'єднайте за допомогою міксера або ложки. Коли з'являться бульбашки повітря – значить тісто ідеальне.

Як це апетитно / Фото unsplash

Яйця

Можна приготувати тісто для вафель з цілих яєць, але тоді маса не вийде такою ідеально пишною. Найкращий ефект ви отримаєте, якщо відокремити жовтки від білків, спочатку збийте жовтки з цукром і рештою інгредієнтів.

Білки збийте в міцну піну і в самому кінці додайте в тісто. Білкова піна додатково розпушує тісто, таким чином вафлі вийдуть просто повітряні.

Навіщо використовувати газовану воду

Газована вода містить бульбашки повітря, які розпушують все тісто, роблячи вафлі надзвичайно пухкими. Це обов’язковий інгредієнт, якщо ви хочете приготувати найкращі та надзвичайно пухкі вафлі.