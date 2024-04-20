Ваши пасхальные яйца запомнят навсегда: "бриллиантовый" вариант

Крашенки – один из главных атрибутов Пасхи. И есть один способ, который позволит сделать их незабываемыми.

Выделить свой стол среди других с помощью пасхальных яиц – задача далеко не из легких. Однако есть способ, который позволит это сделать.

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До Пасхи все меньше времени, поэтому полезные лайфхаки нужны как никогда. И вот один из них, который позволит достичь невероятного эффекта, с которым ваши яйца будут выглядеть как бриллианты. Если вы любите готовить вместе с детьми, то этот способ точно пригодится.

Для того, чтобы сделать такие пасхальные яйца, вам нужны белые яйца и вино – любого сорта и цвета. В первую очередь – хорошо моем яйца, и наливаем вино в кастрюлю. Если вы взяли белое вино – добавьте цветной краситель.

Выкладываем яйца в один слой и варим 10 минут после закипания. Но не вынимаем яйца из раствора, а оставляем на ночь, или 8 – 10 часов. Затем выкладываем яйца на салфетку и даем им высохнуть.

Немного усилий – и на столе пасхальные яйца будут мерцать как бриллианты!