Сочетание нежного майонезно-сливочного соуса с хрустящими овощами – это именно то, что нужно для пасхальных яиц. Они будут выглядеть на столе как нечто уникальное и точно привлекут внимание гостей.
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Фаршированные яйца на Пасху
Время: 20 минут
Порций: 8
Приготовление:
- Редьку и огурец моем, обсушиваем и мелко нарезаем.
- Смешиваем майонез, сливки, соль и перец.
- К готовому соусу даем овощи, хорошо перемешиваем. Немного зелени можно отложить для украшения.
- Подавать блюдо можно двумя способами: или фаршировать яйца, или просто выложить их на соус и посыпать зеленью. Выберите тот вариант, который вам больше нравится.
Приятного аппетита!