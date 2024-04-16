Сочетание нежного майонезно-сливочного соуса с хрустящими овощами – это именно то, что нужно для пасхальных яиц. Они будут выглядеть на столе как нечто уникальное и точно привлекут внимание гостей.

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Фаршированные яйца на Пасху

Время: 20 минут

Порций: 8

Приготовление:

  1. Редьку и огурец моем, обсушиваем и мелко нарезаем.
  2. Смешиваем майонез, сливки, соль и перец.
  3. К готовому соусу даем овощи, хорошо перемешиваем. Немного зелени можно отложить для украшения.
  4. Подавать блюдо можно двумя способами: или фаршировать яйца, или просто выложить их на соус и посыпать зеленью. Выберите тот вариант, который вам больше нравится.

Приятного аппетита!