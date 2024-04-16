Сочетание нежного майонезно-сливочного соуса с хрустящими овощами – это именно то, что нужно для пасхальных яиц. Они будут выглядеть на столе как нечто уникальное и точно привлекут внимание гостей.

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Фаршированные яйца на Пасху

Время: 20 минут

Порций: 8

Ингредиенты: – 8 сваренных вкрутую яиц;

– 10 редисок;

– 1 огурец;

– 1 столовая ложка измельченного укропа;

– 2 столовые ложки измельченного шнит-лука;

– 2 столовые ложки майонеза;

– 2 столовые ложки сливок (18%);

– 0,5 чайной ложки любимой горчицы;

– соль и перец по вкусу.

Приготовление:

Редьку и огурец моем, обсушиваем и мелко нарезаем. Смешиваем майонез, сливки, соль и перец. К готовому соусу даем овощи, хорошо перемешиваем. Немного зелени можно отложить для украшения. Подавать блюдо можно двумя способами: или фаршировать яйца, или просто выложить их на соус и посыпать зеленью. Выберите тот вариант, который вам больше нравится.

Приятного аппетита!

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