Секреты выпечки: легкие приемы, которые облегчат жизнь и удивят результатом

Хорошее настроение – главный секрет для любого теста. Но кроме этого есть еще несколько нюансов, знание которых гарантирует невероятный результат ваших изделий из теста.

Приготовление выпечки имеет несколько особых секретов. На первый взгляд они кажутся очень простыми, но не стоит сбрасывать их со счетов – все гениальное простео, а великолепный результат складывается из мелочей.

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Сквозняк – враг теста. Из-за него оно может не подняться, а на его поверхности образуется корочка. Поверхность, на которой будете раскатывать тесто, обязательно смажьте маслом – так не придется беспокоиться из-за прилипания. Хорошо разогретая духовка – еще один базовый секрет удачной выпечки. Есть и другие советы, о которых стоит помнить.

Песочное тесто после замеса 30 – 60 минут нужно выдержать в холоде. Перед выпечкой в тесто для бисквита стоит добавить ложку крахмала, выпекать его нужно сразу после замешивания.

Легкие секреты подарят непревзойденный результат​ / Фото Pixabay

Изюм – распространенное приложение к тесту. Чтобы выпечка не оседала, изюм перед добавлением в тесто нужно обкатать в муке.

В песочное тесто можно попробовать дать ложку майонеза – оно станет более рассыпчатым и нежным. Слоеное тесто нужно прокалывать, чтобы обеспечить выход пара.

Дрожжевое тесто хорошо поднимется только в том случае, если все продукты при замесе были теплыми. Еще один секрет: сухие дрожжи кладут в муку при замешевании, а из прессованных нужно приготовить опару и дать ей немного постоять перед замесом.

Чтобы яблоки в яблочном пироге сохранили форму, их нужно посыпать крахмалом. Смазка выпечки яйцом – обязательный этап приготовления. По завершении не следует доставать противень из духовки сразу, а дайте выпечке некоторое время "отдохнуть" при открытой дверце духовки.