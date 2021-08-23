Приготовление выпечки имеет несколько особых секретов. На первый взгляд они кажутся очень простыми, но не стоит сбрасывать их со счетов – все гениальное простео, а великолепный результат складывается из мелочей.

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Сквозняк – враг теста. Из-за него оно может не подняться, а на его поверхности образуется корочка. Поверхность, на которой будете раскатывать тесто, обязательно смажьте маслом – так не придется беспокоиться из-за прилипания. Хорошо разогретая духовка – еще один базовый секрет удачной выпечки. Есть и другие советы, о которых стоит помнить.

Песочное тесто после замеса 30 – 60 минут нужно выдержать в холоде. Перед выпечкой в тесто для бисквита стоит добавить ложку крахмала, выпекать его нужно сразу после замешивания.

Легкие секреты подарят непревзойденный результат​ / Фото Pixabay

Изюм – распространенное приложение к тесту. Чтобы выпечка не оседала, изюм перед добавлением в тесто нужно обкатать в муке.

В песочное тесто можно попробовать дать ложку майонеза – оно станет более рассыпчатым и нежным. Слоеное тесто нужно прокалывать, чтобы обеспечить выход пара.

Дрожжевое тесто хорошо поднимется только в том случае, если все продукты при замесе были теплыми. Еще один секрет: сухие дрожжи кладут в муку при замешевании, а из прессованных нужно приготовить опару и дать ей немного постоять перед замесом.

Чтобы яблоки в яблочном пироге сохранили форму, их нужно посыпать крахмалом. Смазка выпечки яйцом – обязательный этап приготовления. По завершении не следует доставать противень из духовки сразу, а дайте выпечке некоторое время "отдохнуть" при открытой дверце духовки.