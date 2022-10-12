Патриотический пирог на каждый день: готовим шарлотку "Антоновский мост" от Клопотенко

12 октября 2022 , 10:07
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Источник:

сайт Евгения Клопотенко

Украинские герои мастерски противостоят российским оккупантам. Евгений Клопотенко решил увековечить в кулинарии один из подвигов ВСУ и предлагает каждому приготовить шарлотку "Антоновский мост".

Шарлотка с яблоками – один из самых любимых десертов, которые мы готовим к чаю. Он не требует много усилий и времени, а его вкус радует каждый раз так же, как впервые.

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Известный кулинар Евгений Клопотенко предлагает свой вариант популярного пирога, посвящаемого героическим Вооруженным Силам Украины. Поддерживать ВСУ можно и нужно абсолютно на всех фронтах!

Шарлотка "Антоновский мост": рецепт Клопотенко

Время: 50 минут

Порций: 6

Десерт в честь ВСУ / Фото Unpslash

Ингредиенты:

  • яблоки сорта Антоновка – 4;
  • яйца – 4;
  • сахар – 150 граммов;
  • мука – 160 граммов + столовая ложка для французской рубашки;
  • сливочное масло (82,5%) – 20 граммов;
  • корица – 1 чайная ложка.

Приготовление:

  1. Включаем духовой шкаф на 180 градусов.
  2. Вбиваем в миску яйца и добавляем к ним сахар. Взбиваем, чтобы смесь стала более белого цвета.
  3. Добавляем маленькими порциями муку и аккуратно перемешиваем силиконовой лопаткой.
  4. Режем яблоки пополам и вырезаем сердцевину. Затем нарезаем их одинаковыми ломтиками, выкладываем в миску и присыпаем корицей.
  5. Очень аккуратно вымешиваем яблоки с тестом, чтобы они равномерно распределились.
  6. Смазываем форму маслом и присыпаем мукой. Выкладываем тесто в форму.
  7. Запекаем шарлотку 30 минут.
  8. Доставать шарлотку из формы нужно только после того, как она остывает. По желанию можно подавать его с пломбиром, сахарной пудрой или корицей.

Приятного аппетита!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська