Патріотичний пиріг на кожен день: готуємо шарлотку "Антонівський міст" від Клопотенка

12 жовтня 2022 , 10:07
Читать новость на русском

Джерело:

сайт Євгена Клопотенка

Українські герої майстерно протистоять російським окупантам. Євген Клопотенко вирішив увіковічнити у кулінарії один з подвигів ЗСУ та пропонує кожному приготувати шарлотку "Антонівський міст".

Шарлотка з яблуками – один з найулюбленіших десертів, які ми готуємо до чаю. Ця випічка не потребує багато зусиль та часу, а її смак підкорює усіх любителів солодкого.

Не пропустіть Поживний перекус – що покласти у рюкзак

Відомий кулінар Євген Клопотенко пропонує свій варіант популярного пирога, який присвячує героїчним Збройним Силам України. Підтримувати ЗСУ можна та потрібно абсолютно на усіх фронтах!

Шарлотка "Антонівський міст": рецепт Клопотенка

Час: 50 хвилин

Порцій: 6

Десерт на честь ЗСУ / Фото Unpslash

Інгредієнти:

  • яблука сорту Антонівка – 4;
  • яйця – 4;
  • цукор – 150 грамів;
  • борошно – 160 грамів + столова ложка для "французької сорочки;
  • вершкове масло (82,5%) – 20 грамів;
  • кориця – 1 чайна ложка.

Приготування:

  1. Вмикаємо духовку на 180 градусів.
  2. Вбиваємо у миску яйця та додаємо до них цукор. Збиваємо, щоб суміш стала світло-жовтого кольору.
  3. Додаємо маленькими порціями борошно та акуратно перемішуємо силіконовою лопаткою.
  4. Ріжемо яблука навпіл та вирізаємо серцевину. Потім нарізаємо їх однаковими скибочками, викладаємо у миску та притрушуємо корицею.
  5. Дуже акуратно вимішуємо яблука з тістом, щоб вони рівномірно перемішалися.
  6. Змащуємо форму маслом та притрушуємо борошном. Викладаємо тісто з яблуками у форму.
  7. Запікаємо шарлотку 30 хвилин.
  8. Діставати шарлотку з форми потрібно лише після того, як вона вистигне. За бажанням можна подавати її з пломбіром, цукровою пудрою або корицею.

Смачного!

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська