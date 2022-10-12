Шарлотка с яблоками – один из самых любимых десертов, которые мы готовим к чаю. Он не требует много усилий и времени, а его вкус радует каждый раз так же, как впервые.
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Известный кулинар Евгений Клопотенко предлагает свой вариант популярного пирога, посвящаемого героическим Вооруженным Силам Украины. Поддерживать ВСУ можно и нужно абсолютно на всех фронтах!
Шарлотка "Антоновский мост": рецепт Клопотенко
Время: 50 минут
Порций: 6
Десерт в честь ВСУ / Фото Unpslash
Ингредиенты:
- яблоки сорта Антоновка – 4;
- яйца – 4;
- сахар – 150 граммов;
- мука – 160 граммов + столовая ложка для французской рубашки;
- сливочное масло (82,5%) – 20 граммов;
- корица – 1 чайная ложка.
Приготовление:
- Включаем духовой шкаф на 180 градусов.
- Вбиваем в миску яйца и добавляем к ним сахар. Взбиваем, чтобы смесь стала более белого цвета.
- Добавляем маленькими порциями муку и аккуратно перемешиваем силиконовой лопаткой.
- Режем яблоки пополам и вырезаем сердцевину. Затем нарезаем их одинаковыми ломтиками, выкладываем в миску и присыпаем корицей.
- Очень аккуратно вымешиваем яблоки с тестом, чтобы они равномерно распределились.
- Смазываем форму маслом и присыпаем мукой. Выкладываем тесто в форму.
- Запекаем шарлотку 30 минут.
- Доставать шарлотку из формы нужно только после того, как она остывает. По желанию можно подавать его с пломбиром, сахарной пудрой или корицей.
Приятного аппетита!