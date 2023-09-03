К сведению родителей: что не стоит давать школьникам на перекус в школу

Перекусы в школе – это важная часть дня для детей. Их производительность и концентрация в классе могут во многом зависеть от того, что они едят во время перерыва.

Питание детей – немаловажная часть их физического и умственного развития. Родителям важно снабжать своих детей вкусной и сытной пищей. Важно знать, каких продуктов лучше избегать.

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Вредные напитки

Напитки, содержащие много сахара и химических добавок, могут влиять на активность и настроение ребенка. Лучше выбирать домашние соки или компоты. Также следует помнить, что наилучшим напитком для ребенка является обычная вода.

Есть продукты, которые лучше не есть детям / Фото unsplash

Как насчет еды

Снеки с высоким содержанием сахара и трансжиров, такие как чипсы, печенье и конфеты, могут привести к лишнему весу и проблемам со здоровьем.

Любые продукты, имеющие длительный срок годности, часто содержат много добавок и консервантов, которые могут повредить ребенку. Любимые готовые завтраки часто содержат большое количество сахара и мало полезных питательных веществ.

Следует помнить, что важно сбалансировать питание детей, выбирая как можно больше свежих фруктов, овощей, белков и здоровых жиров. Не следует забывать, что еда – это не только способ обеспечить организм полезными веществами, но и возможность научить детей правильному питанию.