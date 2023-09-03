Харчування дітей – важлива частина їхнього фізичного та розумового розвитку. Батькам важливо забезпечувати своїх дітей смачною та ситною їжею. Важливо знати, яких продуктів краще уникати.

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Шкідливі напої

Напої, які містять багато цукру та шкідливих хімічних добавок, можуть впливати на активність та настрій дитини. Краще обирати домашні соки або компоти. Також слід памятати, що найкраще напоєм для дитини є звичайна вода.

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Як щодо їжі

Снеки з високим вмістом цукру та трансжирів, такі як чіпси, печиво та цукерки, можуть призвести до зайвої ваги та проблем зі здоров'ям.

Будь-які продукти, які мають довгий строк придатності, часто містять багато добавок та консервантів, які можуть зашкодити дитині. Улюблені готові сніданки часто містять велику кількість цукру та мало корисних поживних речовин.

Варто пам'ятати, що важливо збалансувати харчування дітей, обираючи як можна більше свіжих фруктів, овочів, білків та здорових жирів. Не варто забувати, що їжа – це не тільки спосіб забезпечити організм корисними речовинами, але і можливість навчити дітей правильного харчування.

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