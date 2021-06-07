День шоколадного мороженого: три рецепта вкусного десерта для всей семьи

Сегодня, 7 июня, в США празднуют День шоколадного мороженого. Мы подготовили для вас три рецепта вкусного шоколадного мороженого с различными начинками, которые вы можете приготовить дома для семьи или на детский праздник.
Мороженое – один из самых популярных десертов во всем мире. Считают, что впервые мороженое приготовили 4–5 тысяч лет назад в Китае. Однако за право называться изобретателем мороженого до сих пор спорят многие страны: США, Израиль и даже Египет.
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Как изобрели первое мороженое
Бытует мнение, что придумали его в Китае для императора Тана, который плохо переносил жару. Он приказал своим слугам приготовить ему блюдо, которое бы охлаждало его в жаркие дни. Императорские кондитеры не растерялись и приготовили Тану сладкие фрукты, смешанные со льдом – так у них получился фруктовый лед.
Разновидности мороженого / Фото clean room technology
Первое упоминание самого рецепта фруктового льда было найдено в китайской "Книге песен" ("Ши цзин"), которую редактировал Конфуций.
Сейчас существует множество вкусов мороженого: от классического белого, с ванилью, разнообразными джемами и топингами до шоколадного и даже соленого или острого.
Рецепт мороженого с шоколадной крошкой
- Время: 3 часа
- Порции: 6
- Калорийность на 100 граммов: 235 ккал
– 140 г сгущенки;
– 250 г сливок 30– 33%;
– 50 г черного шоколада;
– 1 ч. л какао.
- Тщательно взбейте сливки миксером в густую и устойчивую массу.
Взбитые сливки / Фото Кухарі
- Шоколад натрите на грубой терке или измельчите в блендере в крошку.
Шоколадная крошка / Фото Кухарі
- Соедините сгущенное молоко, сливки и тщательно вымешайте до однородной массы.
- Отделите от основной массы 3–4 ст. л крема и соедините с какао.
- Остальной крем смешайте с шоколадной крошкой.
Готовый крем на мороженое/ Фото Кухарі
- Помните, чтобы структура шоколада сохранилась, все ингредиенты должны быть достаточно охлажденными.
- Выложите крем с шоколадной крошкой в специальные формочки для мороженого или пищевой контейнер.
- Сверху выложите слой крема с какао и расправьте ложкой по всей поверхности.
- Вставьте специальные палочки, чтобы удобнее было доставать мороженое.
Мороженое в специальных формах /Фото Кухарі
- Отправьте заготовку в морозилку на 2–3 часа.
Мороженое с шоколадной крошкой / Фото Кухарі
- Мороженое готово – приятного аппетита!
Рецепт классического шоколадного мороженого
- Время: 3 часа
- Порции: 3–4 (800 г)
- Калорийность на 100 граммов: 220 ккал
Мороженое шоколадное / Фото Ласунка
– 200 г – черного или молочного шоколада;
– 250 мл сливок 30-33%;
– 4 яичных желтка;
– 350 мл молока;
– 100 г сахара.
- Натрите шоколад на мелкой терке.
- В небольшой кастрюле соедините сливки и молоко. Доведите их до кипения и высыпьте в горячую массу шоколад. Тщательно перемешайте смесь венчиком до полного растворения шоколада и снимите с плиты.
- В отдельной миске взбейте желтки с сахаром в пышную пену.
- Тонкой струйкой влейте яичную массу в горячую шоколадную смесь при постоянном помешивании.
- Поставьте кастрюлю снова на плиту и варите массу на медленном огне без закипания до густой консистенции. Не забывайте ее помешивать.
- Перелейте готовый шоколадный крем в миску, накройте слоем пищевой пленки в контакт и остудите.
- Охлажденный крем разлейте по формочкам для мороженого или в пищевой контейнер и отправьте в морозилку минимум на 2 часа.
- Мороженое готово – приятного аппетита!
Рекомендация от редакции: чтобы мороженое получилось мягким по консистенции, перемешивайте его каждые 20 минут в морозилке.
Этот рецепт также подходит для приготовления шоколадного мороженого в мороженице.
Рецепт мороженого со сгущенкой без яиц
- Время: 2,5 часа
- Порции: 3–4
- Калорийность на 100 граммов: 265 ккал
Мороженое со сгущенкой / Фото Ласунка
– 2 стакана вареной сгущенки;
– 3 стакана молока;
– ¼ ч. л ванили.
- В небольшую кастрюлю отправьте сгущенное молоко и коровье молоко. Поставьте кастрюлю на плиту и варите до загустения массы при постоянном помешивании.
- Добавьте в крем ваниль, перемешайте и по желанию можно добавить щепотку соли.
- Охладите массу до 15–20 градусов.
- Разложите крем по формочкам и отправьте в морозилку на 2 часа.
- Мороженое со сгущенкой готово – приятного аппетита!