Мороженое – один из самых популярных десертов во всем мире. Считают, что впервые мороженое приготовили 4–5 тысяч лет назад в Китае. Однако за право называться изобретателем мороженого до сих пор спорят многие страны: США, Израиль и даже Египет.

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Как изобрели первое мороженое

Бытует мнение, что придумали его в Китае для императора Тана, который плохо переносил жару. Он приказал своим слугам приготовить ему блюдо, которое бы охлаждало его в жаркие дни. Императорские кондитеры не растерялись и приготовили Тану сладкие фрукты, смешанные со льдом – так у них получился фруктовый лед.

Разновидности мороженого / Фото clean room technology

Первое упоминание самого рецепта фруктового льда было найдено в китайской "Книге песен" ("Ши цзин"), которую редактировал Конфуций.

Сейчас существует множество вкусов мороженого: от классического белого, с ванилью, разнообразными джемами и топингами до шоколадного и даже соленого или острого.

Рецепт мороженого с шоколадной крошкой

Время: 3 часа

3 часа Порции: 6

6 Калорийность на 100 граммов: 235 ккал

Мороженое с шоколадной крошкой в шариках / Фото Ласунка

Ингредиенты:

– 140 г сгущенки;

– 250 г сливок 30– 33%;

– 50 г черного шоколада;

– 1 ч. л какао.

Тщательно взбейте сливки миксером в густую и устойчивую массу.





Взбитые сливки ​/ Фото Кухарі

Шоколад натрите на грубой терке или измельчите в блендере в крошку.





Шоколадная крошка / Фото Кухарі

Соедините сгущенное молоко, сливки и тщательно вымешайте до однородной массы. Отделите от основной массы 3–4 ст. л крема и соедините с какао. Остальной крем смешайте с шоколадной крошкой.





Готовый крем на мороженое​/ Фото Кухарі

Помните, чтобы структура шоколада сохранилась, все ингредиенты должны быть достаточно охлажденными. Выложите крем с шоколадной крошкой в специальные формочки для мороженого или пищевой контейнер. Сверху выложите слой крема с какао и расправьте ложкой по всей поверхности. Вставьте специальные палочки, чтобы удобнее было доставать мороженое.





Мороженое в специальных формах /​Фото Кухарі

Отправьте заготовку в морозилку на 2–3 часа.





Мороженое с шоколадной крошкой​ / Фото Кухарі

Мороженое готово – приятного аппетита!

Рецепт классического шоколадного мороженого

Время: 3 часа

3 часа Порции: 3–4 (800 г)

3–4 (800 г) Калорийность на 100 граммов: 220 ккал



Мороженое шоколадное / Фото Ласунка

Ингредиенты:

– 200 г – черного или молочного шоколада;

– 250 мл сливок 30-33%;

– 4 яичных желтка;

– 350 мл молока;

– 100 г сахара.

Натрите шоколад на мелкой терке. В небольшой кастрюле соедините сливки и молоко. Доведите их до кипения и высыпьте в горячую массу шоколад. Тщательно перемешайте смесь венчиком до полного растворения шоколада и снимите с плиты. В отдельной миске взбейте желтки с сахаром в пышную пену. Тонкой струйкой влейте яичную массу в горячую шоколадную смесь при постоянном помешивании. Поставьте кастрюлю снова на плиту и варите массу на медленном огне без закипания до густой консистенции. Не забывайте ее помешивать. Перелейте готовый шоколадный крем в миску, накройте слоем пищевой пленки в контакт и остудите. Охлажденный крем разлейте по формочкам для мороженого или в пищевой контейнер и отправьте в морозилку минимум на 2 часа. Мороженое готово – приятного аппетита!

Рекомендация от редакции: чтобы мороженое получилось мягким по консистенции, перемешивайте его каждые 20 минут в морозилке.

Этот рецепт также подходит для приготовления шоколадного мороженого в мороженице.

Рецепт мороженого со сгущенкой без яиц

Время: 2,5 часа

2,5 часа Порции: 3–4

3–4 Калорийность на 100 граммов: 265 ккал



Мороженое со сгущенкой / Фото Ласунка

Ингредиенты:

– 2 стакана вареной сгущенки;

– 3 стакана молока;

– ¼ ч. л ванили.