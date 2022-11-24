Шоколадное печенье бискотти: долго хранится без света

24 ноября 2022 , 08:55
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Источник:

инстаграмм Вали Саенко

Из-за масштабных атак России по нашей энергосистеме, мы вынуждены экономить свет и приспосабливаться к веерным отключениям. Чтобы всегда иметь под рукой вкусный перекус – приготовьте домашнее печенье бискотти. Оно не нуждается в особых условиях хранения.

Шоколадное печенье бискотти станет отличным вариантом к чаю или кофе, или в подарок друзьям.

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Такая домашняя выпечка хорошо хранится без холодильника, ведь она уже сухая. Накройте его любимыми орешками или сухофруктами и наслаждайтесь.

Рецепт печенья бискотти

  • Время: 65 минут
  • Порции: 20 штук
Ингредиенты:
– 250 граммов пшеничной муки;
– 50 граммов какао;
– 200 граммов сахара;
– 2 куриных яйца;
– 1 упаковка ванильного сахара;
– 40 граммов меда;
– 100 граммов сливочного масла;
– полчайной ложки разрыхлителя для теста.
Для глазури:
– 100 граммов черного шоколада;
– 20 граммов сливочного масла.
По желанию: миндаль, фундук, изюм, цукаты и шоколад.

Приготовление:

  • Перед началом приготовления подготовьте все ингредиенты. Они должны быть комнатной температурой.
  • К пшеничной муке добавьте какао и разрыхлитель, затем яйца. Следом добавляем сливочное масло и перемешиваем.
  • Всыпаем в массу сахар и мед, снова перемешиваем. Добавляем измельченные орешки или шоколад. Снова хорошо вымешиваем. Тесто должно быть достаточно тугое, как пластилин, но не крошиться.


Печенье бискотти / Фото из личного архива Валентины Саенко

  • Делим тесто на две части и формируем колбаски. Кладем на противень с пергаментом на расстоянии, потому что колбаски станут шире.
  • Выпекаем печенье при 180 градусах 25 – 30 минут. Достаем из духовки и даем немного остыть так, чтобы колбаску можно было взять в руки.
  • Нарезаем хлебным ножом толщиной 1 – 1,5 сантиметра.
  • Обратите внимание! Только хлебный нож, на крайний случай – хорошо обостренный обычный. Если нет хлебного ножа, режьте немного толще, чтобы не крошились.
  • Выкладываем снова на пергамент и запекаем еще 10 – 15 минут. Даем остыть.
  • Для глазури все растопить на водяной бане и покрыть охлажденное печенье.

Приятного тебе аппетита!

Автор: Богданна Рибак