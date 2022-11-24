Шоколадное печенье бискотти: долго хранится без света

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Из-за масштабных атак России по нашей энергосистеме, мы вынуждены экономить свет и приспосабливаться к веерным отключениям. Чтобы всегда иметь под рукой вкусный перекус – приготовьте домашнее печенье бискотти. Оно не нуждается в особых условиях хранения.