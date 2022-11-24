Шоколадное печенье бискотти: долго хранится без света
24 ноября 2022 , 08:55Читати новину українською
Источник:инстаграмм Вали Саенко
Из-за масштабных атак России по нашей энергосистеме, мы вынуждены экономить свет и приспосабливаться к веерным отключениям. Чтобы всегда иметь под рукой вкусный перекус – приготовьте домашнее печенье бискотти. Оно не нуждается в особых условиях хранения.
Шоколадное печенье бискотти станет отличным вариантом к чаю или кофе, или в подарок друзьям.
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Такая домашняя выпечка хорошо хранится без холодильника, ведь она уже сухая. Накройте его любимыми орешками или сухофруктами и наслаждайтесь.
Рецепт печенья бискотти
- Время: 65 минут
- Порции: 20 штук
– 250 граммов пшеничной муки;
– 50 граммов какао;
– 200 граммов сахара;
– 2 куриных яйца;
– 1 упаковка ванильного сахара;
– 40 граммов меда;
– 100 граммов сливочного масла;
– полчайной ложки разрыхлителя для теста.
Для глазури:
– 100 граммов черного шоколада;
– 20 граммов сливочного масла.
По желанию: миндаль, фундук, изюм, цукаты и шоколад.
Приготовление:
- Перед началом приготовления подготовьте все ингредиенты. Они должны быть комнатной температурой.
- К пшеничной муке добавьте какао и разрыхлитель, затем яйца. Следом добавляем сливочное масло и перемешиваем.
- Всыпаем в массу сахар и мед, снова перемешиваем. Добавляем измельченные орешки или шоколад. Снова хорошо вымешиваем. Тесто должно быть достаточно тугое, как пластилин, но не крошиться.
Печенье бискотти / Фото из личного архива Валентины Саенко
- Делим тесто на две части и формируем колбаски. Кладем на противень с пергаментом на расстоянии, потому что колбаски станут шире.
- Выпекаем печенье при 180 градусах 25 – 30 минут. Достаем из духовки и даем немного остыть так, чтобы колбаску можно было взять в руки.
- Нарезаем хлебным ножом толщиной 1 – 1,5 сантиметра.
- Обратите внимание! Только хлебный нож, на крайний случай – хорошо обостренный обычный. Если нет хлебного ножа, режьте немного толще, чтобы не крошились.
- Выкладываем снова на пергамент и запекаем еще 10 – 15 минут. Даем остыть.
- Для глазури все растопить на водяной бане и покрыть охлажденное печенье.
Приятного тебе аппетита!