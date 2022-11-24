Шоколадное печенье бискотти станет отличным вариантом к чаю или кофе, или в подарок друзьям.

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Такая домашняя выпечка хорошо хранится без холодильника, ведь она уже сухая. Накройте его любимыми орешками или сухофруктами и наслаждайтесь.

Рецепт печенья бискотти

Время: 65 минут

65 минут Порции: 20 штук

Ингредиенты:

– 250 граммов пшеничной муки;

– 50 граммов какао;

– 200 граммов сахара;

– 2 куриных яйца;

– 1 упаковка ванильного сахара;

– 40 граммов меда;

– 100 граммов сливочного масла;

– полчайной ложки разрыхлителя для теста.

Для глазури:

– 100 граммов черного шоколада;

– 20 граммов сливочного масла.

По желанию: миндаль, фундук, изюм, цукаты и шоколад.

Приготовление:

Перед началом приготовления подготовьте все ингредиенты. Они должны быть комнатной температурой.

К пшеничной муке добавьте какао и разрыхлитель, затем яйца. Следом добавляем сливочное масло и перемешиваем.

Всыпаем в массу сахар и мед, снова перемешиваем. Добавляем измельченные орешки или шоколад. Снова хорошо вымешиваем. Тесто должно быть достаточно тугое, как пластилин, но не крошиться.



Печенье бискотти / Фото из личного архива Валентины Саенко

Делим тесто на две части и формируем колбаски. Кладем на противень с пергаментом на расстоянии, потому что колбаски станут шире.

Выпекаем печенье при 180 градусах 25 – 30 минут. Достаем из духовки и даем немного остыть так, чтобы колбаску можно было взять в руки.

Нарезаем хлебным ножом толщиной 1 – 1,5 сантиметра.

Обратите внимание! Только хлебный нож, на крайний случай – хорошо обостренный обычный. Если нет хлебного ножа, режьте немного толще, чтобы не крошились.

Только хлебный нож, на крайний случай – хорошо обостренный обычный. Если нет хлебного ножа, режьте немного толще, чтобы не крошились. Выкладываем снова на пергамент и запекаем еще 10 – 15 минут. Даем остыть.

Для глазури все растопить на водяной бане и покрыть охлажденное печенье.

Приятного тебе аппетита!