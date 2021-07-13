Известны имена финалистов национальной ресторанной премии СОЛЬ 2021 и дата награждения
Источник:Соль – Ресторанная премия
146 заведений, 17 номинаций – ох и сложно же было выбрать лучших из лучших придирчивому жюри! Сегодня у нас есть возможность ознакомиться с финалистами ресторанной премии СОЛЬ 2021, а церемония награждения победителей состоится 28 ноября.
Наконец этот миг настал и мы можем ознакомиться и поздравить финалистов национальной ресторанной премии СОЛЬ 2021!
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В течение этого года организаторы и жюри выбирали лучшие рестораны, бары и кафе. Тщательно изучали меню и концепции заведений, чтобы выбрать лучших среди лучших.
Победители премии СОЛЬ 2020 / Фото с официального сайта
В этом году за победу в 17 номинациях соревновались 146 заведений. К сожалению, премия СОЛЬ 2021 состоялась без номинации "Лучший рыбный ресторан" – ее приостановили. Такое решение приняли судьи.
Среди жюри этого года были бренд-шеф Алексей Повторейко, совладелец и бренд-шеф Виталий Гуралевич, президент ассоциации шеф-поваров Украины Игорь Брагин, пекарь-ремесленник Игорь Лаврешин, бренд-шеф Марко Черветти и ресторатор Дмитрий Подопригора.
Алексей Повторейко / Фото с официального сайта премии СОЛЬ
Полный список со всеми финалистами в 17 номинациях национальной ресторанной премии СОЛЬ 2021:
Лучшая кофейня:
- ONE LOVE espresso bar St. Nicholas Cathedral, Киев;
- Yellow Place, Киев;
- Atelier. Design & Coffee, Одесса;
- Takava Coffee-Buffet, Киев (ТРЦ RiverMall);
- WHITE Coffeebar, Днепр;
- Foundation Coffee Roasters, Одесса;
ONE LOVE espresso bar St. Nicholas Cathedral / Фото tripadvisor
- Світ Кави, Львов (пл. Рынок, 30);
- Idealist Coffee, Киев (ул. Ярославов Вал, 15);
- Fresh Black, Киев (ул. Беломорская, 1);
- GodShot coffee, Херсон;
- Bimbo Kava 2, Киев (ул. Пушкинская, 5).
Лучший мясной ресторан
- Sam'S Steak House, Киев;
- Bull. Butcher and Wine, Запорожье;
- Argentina Grill, Харьков;
- Sazha Wine and Meet, Сумы;
- Forest, Черкассы;
- Steak House, Киев (ул. Владимирская);
- Mr. & Ms. Meat ресторан для хищников, Винница;
- Beef & Cake, Хмельницкий.
Лучший ресторан украинской кухни
- Barvy, Киев;
- Ресторация Бачевских, Львов;
- 100 років тому вперед, Киев;
- Sho, Киев;
- Хуторець на Дніпрі, Киев;
Заведение 100 років тому вперед / Фото the village
- Глек, Киев;
- U Reastaurant about u, Одесса;
- Канапа, Киев;
- Грибова Хата, Буковель.
Лучший ресторан национальной кухни
- Shoti, Киев;
- Nonna Letizia, Одесса;
- Fratelli, Одесса;
- Musafir, Киев (ул. Рогнединская, 4а);
- Bigoli, Киев;
- Плов хочу, Днепр;
- Чичико, Киев;
- Puri Chveni, Харьков;
- Bisou Bisou bistrot, Харьков;
- Citronelle, Киев.
Лучшая кондитерская
- Honey, Киев (Ярославов вал, 20);
- Yablonska Patisserie, Одесса;
- The Cake, Киев;
- Make My Cake, Одесса;
- Delikacia, Ивано-Франковск;
Заведение Екатерины Яблонской / Фото tripadvisor
- SHOco, Львов (ул. Венгерская, 12);
- Milk Bar, Киев;
- Цукерня Потоцьких, Хмельницкий;
- Морквяна Мар’яна, Ровно.
Лучший ресторан с винной картой
- Wine Love, Киев;
- Lucky Restaurant Vinoteque, Киев;
- Веранда на Днепре, Киев;
- Vino e Cucina, Киев;
- Vinoteka Praha, Львов;
- KINOSHNIKI, Харьков;
- YUG, Одесса.
Лучший пивной ресторан
- Кумпель на Мытной, Львов;
- Tref Cefe Beer Hub, Одесса;
- Brugge, Киев;
- Кеды искусствоведа, Днепр;
- This is pivbar, Киев (ул. Лисковская 9а/22);
- Beerteka, Одесса;
- Кант, Ровно.
Открытие года
- Eastman, Киев;
- Редкая Птица, Киев;
- Fenix, Киев;
- Yoki, Львов;
- Yourz Space Bistro, Одесса;
- Чайка, Киев;
- Mad, Львов;
- Virgin Izakaya, Киев;
- Residence Reastaurant, Черкассы.
Лучший бар
- LoggerHead Bar, Киев;
- Fitz, Одесса;
- Parovoz Speak Easy, Киев;
- Hendrick's bar, Киев;
- Beatnik Bar, Киев;
- Old Pal Bar, Днепр;
- Boffo Gallery Bar, Одесса;
- Sino Experimental, Львов;
- 12 monkeys, Одесса;
- Who&Why.Drinkery, Киев;
- Flacon Bar, Одесса.
Лучшее городское кафе
- ЖЗЛ, Киев;
- Lou Lou, Одесса;
- Good Girl, Киев;
- Forty Five, Одесса (Екатериненская, 1);
- Dizyngoff, Одесса;
- Пара Джанов и Портвейн, Львов;
- Хлебный, Киев (Пассаж);
- 1708 Pizza di Napoli, Львов.
Лучший ресторан при отеле
- Park kitchen restaurant (Hilton), Киев;
- Гармата (Citadel Inn Hotel), Львов;
- Mon Chef (Astoria Hotel), Львов;
- Le Grand Cafe Bristol (Бристоль Отель), Одесса;
- КАМА (Riviera House), Киев;
- Grand Terrace (Good Zone), Днепр;
- Leo Restaurant (Леополис), Львов;
- Panorama (Edem Resort), с. Стрелки, Львовская обл.;
- Brik.space, (Brik Hotel), Одесса;
- The Terrace (Kharkiv Palace), Харьков;
- RiverSide (RiverSide), Чернигов;
- SunRay (SunRay), Днепр.
Лучший загородный ресторан
- Terrace by the lake (Edem Resort Medical & SPA), с. Стрелки, Львовская область.;
- Zafferano, с. Вишенки, Золоче, Киевская обл.;
- Toscana Grill, С. Буча, Киевская обл.;
- Fabius, Киев;
- RiverWood, с. Мошны, Черкасская обл.;
- Kommuna kitchen, С. Бобрица, Киевская обл.;
- Гостинично-ресторанный комплекс ZASTAVA (ZPORTRAIT), трасса Киев – Одесса, Черкасская обл.;
- Monica Bellucci, Запорожье.
Лучший пивной бар
- Craft&Kumpel, Львов (пл. Рынок, 18);
- Var Var, Киев;
- DAF PUB craft beer & whiskey, Харьков;
- Punkraft, Киев;
- Три Ноги, Днепр;
- Cooper Head. Beer Workshop, Ивано-Франковск;
- Човен, Львов.
Лучшее кафе-пекарня
- Breadway, Одесса;
- Волконский, Киев (бульв. Леси Украинки, 30В);
- Paul, Киев (ул. Городецкого, 6) ;
- Культ хлеба, Львов (ул. Юрия Липы, 20);
- Живой Хлеб, Львов.
Лучший ресторан азиатской кухни
- BAO, Киев;
- Nam Modern Vietnamese Cuisine, Киев;
- Тайский привет, Киев;
- Fujiwara Yoshi, Киев (ул. Михаила Драгомирова, 11);
- Co Co Japanese, Киев;
- Кастрюлька утюга варит рис, Днепр;
- Suke, Одесса.
Лучший винный бар
- Wine Not, Киев;
- Sparkling Wine Gallery, Одесса;
- Vinobroteria, Одесса;
- СироВина, Ужгород;
- Win Bar, Киев;
- Old Oak Vinoteka, Одесса;
- Wine Club Biologist Terrace, Киев (ВДНХ);
- Нескромный wine bar, Харьков;
- Winovnik, Днепр.
Выбор жюри
- Fish&Pussycat Sushi Bar, Киев;
- Итальянская редакция, Киев;
- Mimosa Brooklyn Pizza, Киев;
- Jord, Харьков;
- Завертайло, Киев;
- Публицист, Киев;
- SAMNA, Киев;
- Nikas, Харьков.
Церемония награждения победителей национальной премии СОЛЬ 2021 состоится 28 ноября этого года. Каждый из финалистов получит свою именную сковородку, которая является символом ресторанной премии.
Награды на премии СОЛЬ / Фото с официального сайта СОЛЬ