Известны имена финалистов национальной ресторанной премии СОЛЬ 2021 и дата награждения

13 июля 2021 , 14:05
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Соль – Ресторанная премия

146 заведений, 17 номинаций – ох и сложно же было выбрать лучших из лучших придирчивому жюри! Сегодня у нас есть возможность ознакомиться с финалистами ресторанной премии СОЛЬ 2021, а церемония награждения победителей состоится 28 ноября.

Наконец этот миг настал и мы можем ознакомиться и поздравить финалистов национальной ресторанной премии СОЛЬ 2021!

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В течение этого года организаторы и жюри выбирали лучшие рестораны, бары и кафе. Тщательно изучали меню и концепции заведений, чтобы выбрать лучших среди лучших.


Победители премии СОЛЬ 2020 / Фото с официального сайта

В этом году за победу в 17 номинациях соревновались 146 заведений. К сожалению, премия СОЛЬ 2021 состоялась без номинации "Лучший рыбный ресторан" – ее приостановили. Такое решение приняли судьи.

Среди жюри этого года были бренд-шеф Алексей Повторейко, совладелец и бренд-шеф Виталий Гуралевич, президент ассоциации шеф-поваров Украины Игорь Брагин, пекарь-ремесленник Игорь Лаврешин, бренд-шеф Марко Черветти и ресторатор Дмитрий Подопригора.


Алексей Повторейко / Фото с официального сайта премии СОЛЬ

Полный список со всеми финалистами в 17 номинациях национальной ресторанной премии СОЛЬ 2021:

Лучшая кофейня:

  • ONE LOVE espresso bar St. Nicholas Cathedral, Киев;
  • Yellow Place, Киев;
  • Atelier. Design & Coffee, Одесса;
  • Takava Coffee-Buffet, Киев (ТРЦ RiverMall);
  • WHITE Coffeebar, Днепр;
  • Foundation Coffee Roasters, Одесса;



ONE LOVE espresso bar St. Nicholas Cathedral / Фото tripadvisor

  • Світ Кави, Львов (пл. Рынок, 30);
  • Idealist Coffee, Киев (ул. Ярославов Вал, 15);
  • Fresh Black, Киев (ул. Беломорская, 1);
  • GodShot coffee, Херсон;
  • Bimbo Kava 2, Киев (ул. Пушкинская, 5).

Лучший мясной ресторан

  • Sam'S Steak House, Киев;
  • Bull. Butcher and Wine, Запорожье;
  • Argentina Grill, Харьков;
  • Sazha Wine and Meet, Сумы;
  • Forest, Черкассы;
  • Steak House, Киев (ул. Владимирская);
  • Mr. & Ms. Meat ресторан для хищников, Винница;
  • Beef & Cake, Хмельницкий.

Лучший ресторан украинской кухни

  • Barvy, Киев;
  • Ресторация Бачевских, Львов;
  • 100 років тому вперед, Киев;
  • Sho, Киев;
  • Хуторець на Дніпрі, Киев;



Заведение 100 років тому вперед / Фото the village

 

  • Глек, Киев;
  • U Reastaurant about u, Одесса;
  • Канапа, Киев;
  • Грибова Хата, Буковель.

Лучший ресторан национальной кухни

  • Shoti, Киев;
  • Nonna Letizia, Одесса;
  • Fratelli, Одесса;
  • Musafir, Киев (ул. Рогнединская, 4а);
  • Bigoli, Киев;
  • Плов хочу, Днепр;
  • Чичико, Киев;
  • Puri Chveni, Харьков;
  • Bisou Bisou bistrot, Харьков;
  • Citronelle, Киев.

Лучшая кондитерская

  • Honey, Киев (Ярославов вал, 20);
  • Yablonska Patisserie, Одесса;
  • The Cake, Киев;
  • Make My Cake, Одесса;
  • Delikacia, Ивано-Франковск;


Заведение Екатерины Яблонской / Фото tripadvisor

 

  • SHOco, Львов (ул. Венгерская, 12);
  • Milk Bar, Киев;
  • Цукерня Потоцьких, Хмельницкий;
  • Морквяна Мар’яна, Ровно.

Лучший ресторан с винной картой

  • Wine Love, Киев;
  • Lucky Restaurant Vinoteque, Киев;
  • Веранда на Днепре, Киев;
  • Vino e Cucina, Киев;
  • Vinoteka Praha, Львов;
  • KINOSHNIKI, Харьков;
  • YUG, Одесса.

Лучший пивной ресторан

  • Кумпель на Мытной, Львов;
  • Tref Cefe Beer Hub, Одесса;
  • Brugge, Киев;
  • Кеды искусствоведа, Днепр;
  • This is pivbar, Киев (ул. Лисковская 9а/22);
  • Beerteka, Одесса;
  • Кант, Ровно.

Открытие года

  • Eastman, Киев;
  • Редкая Птица, Киев;
  • Fenix, Киев;
  • Yoki, Львов;
  • Yourz Space Bistro, Одесса;
     
  • Чайка, Киев;
  • Mad, Львов;
  • Virgin Izakaya, Киев;
  • Residence Reastaurant, Черкассы.

Лучший бар

  • LoggerHead Bar, Киев;
  • Fitz, Одесса;
  • Parovoz Speak Easy, Киев;
  • Hendrick's bar, Киев;
  • Beatnik Bar, Киев;
  • Old Pal Bar, Днепр;

 

  • Boffo Gallery Bar, Одесса;
  • Sino Experimental, Львов;
  • 12 monkeys, Одесса;
  • Who&Why.Drinkery, Киев;
  • Flacon Bar, Одесса.

Лучшее городское кафе

  • ЖЗЛ, Киев;
  • Lou Lou, Одесса;
  • Good Girl, Киев;
  • Forty Five, Одесса (Екатериненская, 1);
  • Dizyngoff, Одесса;
  • Пара Джанов и Портвейн, Львов;
  • Хлебный, Киев (Пассаж);
  • 1708 Pizza di Napoli, Львов.

Лучший ресторан при отеле

  • Park kitchen restaurant (Hilton), Киев;
  • Гармата (Citadel Inn Hotel), Львов;
  • Mon Chef (Astoria Hotel), Львов;
  • Le Grand Cafe Bristol (Бристоль Отель), Одесса;
  • КАМА (Riviera House), Киев;
  • Grand Terrace (Good Zone), Днепр;
  • Leo Restaurant (Леополис), Львов;
  • Panorama (Edem Resort), с. Стрелки, Львовская обл.;
  • Brik.space, (Brik Hotel), Одесса;
  • The Terrace (Kharkiv Palace), Харьков;
  • RiverSide (RiverSide), Чернигов;
  • SunRay (SunRay), Днепр.

Лучший загородный ресторан

  • Terrace by the lake (Edem Resort Medical & SPA), с. Стрелки, Львовская область.;
  • Zafferano, с. Вишенки, Золоче, Киевская обл.;
  • Toscana Grill, С. Буча, Киевская обл.;
  • Fabius, Киев;​

 

  • RiverWood, с. Мошны, Черкасская обл.;
  • Kommuna kitchen, С. Бобрица, Киевская обл.;
  • Гостинично-ресторанный комплекс ZASTAVA (ZPORTRAIT), трасса Киев – Одесса, Черкасская обл.;
  • Monica Bellucci, Запорожье.

Лучший пивной бар

  • Craft&Kumpel, Львов (пл. Рынок, 18);
  • Var Var, Киев;
  • DAF PUB craft beer & whiskey, Харьков;
  • Punkraft, Киев;
  • Три Ноги, Днепр;
  • Cooper Head. Beer Workshop, Ивано-Франковск;
  • Човен, Львов.

Лучшее кафе-пекарня

  • Breadway, Одесса;
  • Волконский, Киев (бульв. Леси Украинки, 30В);
  • Paul, Киев (ул. Городецкого, 6) ;
  • Культ хлеба, Львов (ул. Юрия Липы, 20);
  • Живой Хлеб, Львов.

Лучший ресторан азиатской кухни

  • BAO, Киев;
  • Nam Modern Vietnamese Cuisine, Киев;
  • Тайский привет, Киев;
  • Fujiwara Yoshi, Киев (ул. Михаила Драгомирова, 11);

 

  • Co Co Japanese, Киев;
  • Кастрюлька утюга варит рис, Днепр;
  • Suke, Одесса.

Лучший винный бар

  • Wine Not, Киев;
  • Sparkling Wine Gallery, Одесса;
  • Vinobroteria, Одесса;
  • СироВина, Ужгород;
  • Win Bar, Киев;
  • Old Oak Vinoteka, Одесса;
  • Wine Club Biologist Terrace, Киев (ВДНХ);
  • Нескромный wine bar, Харьков;
  • Winovnik, Днепр.

Выбор жюри

  • Fish&Pussycat Sushi Bar, Киев;
  • Итальянская редакция, Киев;
  • Mimosa Brooklyn Pizza, Киев;
  • Jord, Харьков;
  • Завертайло, Киев;
  • Публицист, Киев;
  • SAMNA, Киев;
  • Nikas, Харьков.

Церемония награждения победителей национальной премии СОЛЬ 2021 состоится 28 ноября этого года. Каждый из финалистов получит свою именную сковородку, которая является символом ресторанной премии.


Награды на премии СОЛЬ / Фото с официального сайта СОЛЬ

Национальная ресторанная премия СОЛЬ – главное ежегодное событие для профессионалов ресторанной индустрии и гостей заведений, которые активно следят за развитием ресторанного бизнеса в Украине.
Автор: Богданна Рибак