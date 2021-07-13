Известны имена финалистов национальной ресторанной премии СОЛЬ 2021 и дата награждения

146 заведений, 17 номинаций – ох и сложно же было выбрать лучших из лучших придирчивому жюри! Сегодня у нас есть возможность ознакомиться с финалистами ресторанной премии СОЛЬ 2021, а церемония награждения победителей состоится 28 ноября.

Наконец этот миг настал и мы можем ознакомиться и поздравить финалистов национальной ресторанной премии СОЛЬ 2021!

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В течение этого года организаторы и жюри выбирали лучшие рестораны, бары и кафе. Тщательно изучали меню и концепции заведений, чтобы выбрать лучших среди лучших.



Победители премии СОЛЬ 2020 / Фото с официального сайта

В этом году за победу в 17 номинациях соревновались 146 заведений. К сожалению, премия СОЛЬ 2021 состоялась без номинации "Лучший рыбный ресторан" – ее приостановили. Такое решение приняли судьи.

Среди жюри этого года были бренд-шеф Алексей Повторейко, совладелец и бренд-шеф Виталий Гуралевич, президент ассоциации шеф-поваров Украины Игорь Брагин, пекарь-ремесленник Игорь Лаврешин, бренд-шеф Марко Черветти и ресторатор Дмитрий Подопригора.



Алексей Повторейко / Фото с официального сайта премии СОЛЬ

Полный список со всеми финалистами в 17 номинациях национальной ресторанной премии СОЛЬ 2021:

Лучшая кофейня:

ONE LOVE espresso bar St. Nicholas Cathedral, Киев;

Yellow Place, Киев;

Atelier. Design & Coffee, Одесса;

Takava Coffee-Buffet, Киев (ТРЦ RiverMall);

WHITE Coffeebar, Днепр;

Foundation Coffee Roasters, Одесса;





ONE LOVE espresso bar St. Nicholas Cathedral / Фото tripadvisor

Світ Кави, Львов (пл. Рынок, 30);

Idealist Coffee, Киев (ул. Ярославов Вал, 15);

Fresh Black, Киев (ул. Беломорская, 1);

GodShot coffee, Херсон;

Bimbo Kava 2, Киев (ул. Пушкинская, 5).

Лучший мясной ресторан

Sam'S Steak House, Киев;

Bull. Butcher and Wine, Запорожье;

Argentina Grill, Харьков;

Sazha Wine and Meet, Сумы;

Forest, Черкассы;

Steak House, Киев (ул. Владимирская);

Mr. & Ms. Meat ресторан для хищников, Винница;

Beef & Cake, Хмельницкий.

Лучший ресторан украинской кухни

Barvy, Киев;

Ресторация Бачевских, Львов;

100 років тому вперед, Киев;

Sho, Киев;

Хуторець на Дніпрі, Киев;





Заведение 100 років тому вперед / Фото the village

Глек, Киев;

U Reastaurant about u, Одесса;

Канапа, Киев;

Грибова Хата, Буковель.

Лучший ресторан национальной кухни

Shoti, Киев;

Nonna Letizia, Одесса;

Fratelli, Одесса;

Musafir, Киев (ул. Рогнединская, 4а);

Bigoli, Киев;

Плов хочу, Днепр;

Чичико, Киев;

Puri Chveni, Харьков;

Bisou Bisou bistrot, Харьков;

Citronelle, Киев.

Лучшая кондитерская

Honey, Киев (Ярославов вал, 20);

Yablonska Patisserie, Одесса;

The Cake, Киев;

Make My Cake, Одесса;

Delikacia, Ивано-Франковск;



Заведение Екатерины Яблонской / Фото tripadvisor

SHOco, Львов (ул. Венгерская, 12);

Milk Bar, Киев;

Цукерня Потоцьких, Хмельницкий;

Морквяна Мар’яна, Ровно.

Лучший ресторан с винной картой

Wine Love, Киев;

Lucky Restaurant Vinoteque, Киев;

Веранда на Днепре, Киев;

Vino e Cucina, Киев;

Vinoteka Praha, Львов;

KINOSHNIKI, Харьков;

YUG, Одесса.

Лучший пивной ресторан

Кумпель на Мытной, Львов;

Tref Cefe Beer Hub, Одесса;

Brugge, Киев;

Кеды искусствоведа, Днепр;

This is pivbar, Киев (ул. Лисковская 9а/22);

Beerteka, Одесса;

Кант, Ровно.

Открытие года

Eastman, Киев;

Редкая Птица, Киев;

Fenix, Киев;

Yoki, Львов;

Yourz Space Bistro, Одесса;



Чайка, Киев;

Mad, Львов;

Virgin Izakaya, Киев;

Residence Reastaurant, Черкассы.

Лучший бар

LoggerHead Bar, Киев;

Fitz, Одесса;

Parovoz Speak Easy, Киев;

Hendrick's bar, Киев;

Beatnik Bar, Киев;

Old Pal Bar, Днепр;

Boffo Gallery Bar, Одесса;

Sino Experimental, Львов;

12 monkeys, Одесса;

Who&Why.Drinkery, Киев;

Flacon Bar, Одесса.

Лучшее городское кафе

ЖЗЛ, Киев;

Lou Lou, Одесса;

Good Girl, Киев;

Forty Five, Одесса (Екатериненская, 1);

Dizyngoff, Одесса;

Пара Джанов и Портвейн, Львов;

Хлебный, Киев (Пассаж);

1708 Pizza di Napoli, Львов.

Лучший ресторан при отеле

Park kitchen restaurant (Hilton), Киев;

Гармата (Citadel Inn Hotel), Львов;

Mon Chef (Astoria Hotel), Львов;

Le Grand Cafe Bristol (Бристоль Отель), Одесса;

КАМА (Riviera House), Киев;

Grand Terrace (Good Zone), Днепр;

Leo Restaurant (Леополис), Львов;

Panorama (Edem Resort), с. Стрелки, Львовская обл.;

Brik.space, (Brik Hotel), Одесса;

The Terrace (Kharkiv Palace), Харьков;

RiverSide (RiverSide), Чернигов;

SunRay (SunRay), Днепр.

Лучший загородный ресторан

Terrace by the lake (Edem Resort Medical & SPA), с. Стрелки, Львовская область.;

Zafferano, с. Вишенки, Золоче, Киевская обл.;

Toscana Grill, С. Буча, Киевская обл.;

Fabius, Киев;​

RiverWood, с. Мошны, Черкасская обл.;

Kommuna kitchen, С. Бобрица, Киевская обл.;

Гостинично-ресторанный комплекс ZASTAVA (ZPORTRAIT), трасса Киев – Одесса, Черкасская обл.;

Monica Bellucci, Запорожье.

Лучший пивной бар

Craft&Kumpel, Львов (пл. Рынок, 18);

Var Var, Киев;

DAF PUB craft beer & whiskey, Харьков;

Punkraft, Киев;

Три Ноги, Днепр;

Cooper Head. Beer Workshop, Ивано-Франковск;

Човен, Львов.

Лучшее кафе-пекарня

Breadway, Одесса;

Волконский, Киев (бульв. Леси Украинки, 30В);

Paul, Киев (ул. Городецкого, 6) ;

Культ хлеба, Львов (ул. Юрия Липы, 20);

Живой Хлеб, Львов.

Лучший ресторан азиатской кухни

BAO, Киев;

Nam Modern Vietnamese Cuisine, Киев;

Тайский привет, Киев;

Fujiwara Yoshi, Киев (ул. Михаила Драгомирова, 11);

Co Co Japanese, Киев;

Кастрюлька утюга варит рис, Днепр;

Suke, Одесса.

Лучший винный бар

Wine Not, Киев;

Sparkling Wine Gallery, Одесса;

Vinobroteria, Одесса;

СироВина, Ужгород;

Win Bar, Киев;

Old Oak Vinoteka, Одесса;

Wine Club Biologist Terrace, Киев (ВДНХ);

Нескромный wine bar, Харьков;

Winovnik, Днепр.

Выбор жюри

Fish&Pussycat Sushi Bar, Киев;

Итальянская редакция, Киев;

Mimosa Brooklyn Pizza, Киев;

Jord, Харьков;

Завертайло, Киев;

Публицист, Киев;

SAMNA, Киев;

Nikas, Харьков.

Церемония награждения победителей национальной премии СОЛЬ 2021 состоится 28 ноября этого года. Каждый из финалистов получит свою именную сковородку, которая является символом ресторанной премии.



Награды на премии СОЛЬ / Фото с официального сайта СОЛЬ

– главное ежегодное событие для профессионалов ресторанной индустрии и гостей заведений, которые активно следят за развитием ресторанного бизнеса в Украине.