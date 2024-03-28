"Борщ – это русское блюдо": Клопотенко отказали в открытии украинского ресторана в Японии

Украинский шеф-повар и ресторатор Евгений Клопотенко заявил, что ему отказали в открытии ресторана украинской кухни в Японии. Мол, в восприятии японцев борщ является русским блюдом.

На это заявление уже отреагировал посол Украины в Японии Сергей Корсунский. Он отметил, что такие представления в Японии "не соответствуют действительности".

Будет вкусно Крабовые палочки – универсальный продукт: 4 блюда, которые можно приготовить с ТМ "Водный Мир"

Клопотенко отказали в открытии ресторана

В своей заметке Клопотенко разместил скриншот электронного письма, в котором говорится, что "в Японии очень распространено мнение, что борщ – это русское блюдо". И поэтому из-за негативного отношения японцев к России хорошего впечатления о борще не сформируется. Повар считает это "прекрасным примером российской пропаганды".

Понятно, что люди будут обходить это место десятой дорогой, потому что вменяемые японцы, к счастью, исторически являются русофобами. И вот, мы как бы на одной стороне баррикад, а получается какая-то ерунда,

– написал он и добавил, что хотел открыть монозаведение с борщом.

Клопотенко также сказал, что эта ситуация лишь означает, что надо работать еще упорнее над популяризацией украинской мысли и украинской кухни в мире.

"Конечно, это единичный случай, потому что уровень поддержки Украины в Японии просто невероятный", – добавил ресторатор.

Ответ посольства

На заявление Клопотенко уже отреагировал посол Украины в Японии Сергей Корсунский.

"Нет, это не соответствует действительности. В Японии в течение 2 лет открыто с десяток ресторанов украинской кухни, где подают борщ", – написал он.

По его словам, украинская община постоянно проводит по всей Японии фестивали борща, и "японцы прекрасно знают, что борщ – это украинское блюдо".

"Мнение одного японца, который "отказал", свидетельствует, что он или она просто не компетентен в том деле, которым пытается заниматься", – добавил посол.

Он также рассказал, что в Японии выдали 3 книги об украинской кухне на японском языке, и привел несколько примеров украинских ресторанов, которые открыли в разных городах.

В отказе была доля правды

Японский журналист, дипломат и писатель Такаши Хирано, который давно живет в Украине, посоветовал не обобщать отношение к борщу по одному случаю.

Думаю, что это точка зрения только одного японца, поэтому не стоит обобщать господину Клопотенко. Я лично хорошо знаю, что многие японцы наконец начали знать, что борщ – это украинское блюдо,

– заметил Хирано.

Он прекрасно понимает разочарование команды Клопотенко относительно этого инцидента.

"Я услышал эту историю от своей близкой подруги в его команде. Но я как человек, который много лет пытался распространять подобное знание в Японии, должен заметить, что сказанное ему является мнением только одного японца", – настаивает журналист.

По его словам, до полномасштабного вторжения России многие японцы не очень интересовались Украиной, поэтому многие люди действительно считали, что борщ является российским.

"И я давно боролся, чтобы мои соотечественники поняли, что это не так, что борщ является украинским блюдом, и пытался доказать это в своей японоязычной книге об Украине, и писал тысячу раз об этом в соцсетях. Изменения происходили до начала большой войны, но только постепенно. И таки самое большое изменение возникло из-за того, что японцы массово заинтересовались Украиной, к сожалению, из-за полномасштабного вторжения", – рассказал Хирано.

По его словам, не только он, а довольно много японцев и украинцев в Японии сейчас рассказывают другим, что борщ является украинским, и теперь изменения в восприятии точно заметны.

"Хотя, понятное дело, никогда не возможно сказать, что все люди изменили свое восприятие в один момент, очень важно понять динамику таких изменений и для маркетинга, в частности на таком специфическом рынке, как японский", – рассказал журналист.

Хирано подытожил, что усилия в этом направлении и дальше нужны, и сам он занимается этим ежедневно.