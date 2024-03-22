Большую популярность крабовые палочки имеют среди тех, кто ценит свое время, информирует Вкусно 24. Ведь их не надо предварительно готовить – это уже готовый ингредиент, который придаст чуть ли не каждому блюду особый вкус.
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Крабовые палочки от ТМ "Водный Мир" – гарантия вкуса и качества
Даже повар-новичок знает, что едва ли не самым главным в приготовлении пищи является качество и свежесть ингредиентов. А чтобы точно быть уверенным, стоит выбирать продукцию проверенного производителя. Поэтому рекомендуем использовать для своих кулинарных шедевров крабовые палочки от ТМ "Водный Мир" – безоговорочного лидера на рынке морепродуктов в Украине.
Люди доверяют этому производителю и наслаждаются качественными продуктами из широкой линейки бренда уже более 22 лет. Более того, продукцию компании можно попробовать не только в Украине. Продукция ТМ "Водный Мир" представлена в США, Канаде, Израиле, Грузии, Молдове, Германии, Польше и Балтийских странах. Без сомнения: это значительное мерило успеха и высокого качества.
А что именно можно приготовить с крабовыми палочками ТМ "Водный Мир" – делимся несколькими удачными рецептами, которые точно сделают праздник или семейные посиделки незабываемыми.
Крабовый рулет
- Время: 25 минут + 1 час на охлаждение
- Порций: 4
Готовим крабовый рулет всего за 25 минут / Фото Shutterstock
Приготовление:
Застелите форму 30 на 40 сантиметров пергаментом.
В миске соедините яйца, сметану и соль. Вылейте на пергамент и поставьте запекаться в разогретую до 180 градусов духовку на 15 минут.
Крабовые палочки "Снежный Краб" разберите на волокна и соедините с крем-сыром.
Яичный корж охладите, смажьте начинкой, выложите внутрь нарезанный огурец и заверните в рулетик. Охлаждайте его 1 час.
Готовый рулет перед подачей можно полить густым терияки
Сырные шарики с крабовыми палочками
- Время: 25 минут
- Порций: 4
Сырные шарики с крабовыми палочками – идеальная закуска / Фото Shutterstock
Приготовление:
Яйца отварите вкрутую, охладите, почистите и натрите на терке.
Натрите сыр и крабовые палочки.
Смешайте яйца, сыр и крабовые палочки. Добавьте пропущенный через пресс чеснок и майонез.
Посолите по вкусу и хорошо перемешайте.
Руками сделайте небольшие порционные шарики и выложите их на тарелку.
По желанию украсьте соломкой и орешками.
Крабовый салат с авокадо
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Крабовый салат с авокадо / Фото Shutterstock
Приготовление:
Нарежьте на мелкие кубики авокадо, крабовые палочки, огурцы, яблоки и томаты.
Добавьте цедру и сок лимона.
Приправьте салат солью, перцем, соусом шрирача, майонезом и кунжутным маслом.
Все хорошо перемешайте, переложите в половинки из шкурок авокадо и подавайте.
Тортилья с крабовой начинкой
- Время: 15 минут
- Порций: 6
Тортилья прекрасно сочетается с крабовой начинкой / Фото Shutterstock
Приготовление:
В блендере измельчите авокадо, чеснок и томат. Регулируйте консистенцию по своему вкусу. Добавьте сок лайма, оливковое масло, соль, перец и перемешайте.
Тортильи слегка разогрейте на сковороде.
Каждую тортилью смажьте гуакамоле, положите салатный микс, крабовые палочки "Водный Мир" и измельченную свежую зелень. Чтобы было немного острее, добавьте нарезанный перец чили.
Сложите тортильи пополам и сразу же подавайте к столу.
Приятного аппетита!