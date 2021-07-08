Кулинарный гид: сколько граммов сахара в одной чайной и столовой ложках?

8 июля 2021 , 12:15
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Источник:

24 канал

Из этой статьи вы узнаете, сколько граммов сахара в одной чайной и столовой ложках. Научитесь отмерять сахар в граммах без весов. А также узнаете полезную информацию о сахаре.

Преимущественно в рецептах указана дозировка всех необходимых для приготовления продуктов в граммах либо же в ложках. Далеко не у всех хозяек вообще есть кухонные весы, а случается, что в самый необходимый момент они ломаются. Как выйти из такого положения? Для этого используются различные ложки. Подобный процесс не займет много времени и довольно-таки удобный.

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Тем не менее важно понимать, сколько сахарного песка в граммах помещается в 1 ложку (чайную/десертную/столовую). Из статьи вы узнаете, как правильно отмерять сахарный песок при отсутствии точных весов, о его полезных свойствах.

Сколько в столовую ложку входит граммов сахара?

Обычную ложку без проблем можно найти в каждом доме, поэтому ею удобно отмерять любые сыпучие продукты, в т. ч. и сахар. Однако следует учитывать, что ингредиенты имеют разный помол, соответственно, и массу в мерной таре. Например, сахарной пудры в ложку влезет больше, чем песка.

Важно учитывать, что ложки часто отличаются не только дизайном, но и вместимостью чашечки. Например, ложка из дерева больше столовой, как по длине, так и глубине хлебала. Обычно в рецептах имеется в виду стандартная ложка, имеющая длину чашки 7 см, а ширину – порядка 4 см.

В стандартной ложке помещается примерно 25 граммов сахара с горкой, без нее – не более 20 грамм. Между тем, столовой ложкой (с горкой) можно отмерить сахарной пудры 28 граммов с горкой и 22 грамма, соответственно, без горки.

Сахар/ Фото Unsplash

Сколько поместится сахара в чайной ложке

Нередко хозяйки измеряют чайной ложкой сахарный песок и соль. Сахар используется не только для изготовления различных десертов. Часто его добавляют при приготовлении разнообразных соусов, мясных блюд, консервации и др. Во множество рецептур входит сахар в очень маленьких количествах. Чтобы не ошибиться в дозировке, важно понимать, сколько его грамм содержится в обычной чайной ложке.

В одну чайную ложку помещается примерно 5 граммов песка без горки, с небольшой горкой – около 7 грамм. А вот сахарной пудры – 7 грамм и 10 грамм.

Как верно отмерить сахар столовой и чайной ложками в граммах?

Для того чтобы не ошибиться в подсчетах количества ложек, отмеряя нужную дозировку сахарного песка, мы составили таблицу. Надеемся, хозяйки ее оценят.

Количество
сахара, г

 

Количество
столовых ложек с
горкой, шт.

Количество
столовых ложек без горки, шт.

Количество чайных ложек без
горки, шт.

5

 

 

1

10

 

 

2

15

 

 

3

20**

 

1

4

30*

1

 

1

40

 

2

 

50

2

 

 

55*

2

 

1

60*

2

 

2

70*

2

 

1

75

3

 

 

80*

3

 

1

90*

3

 

3

100

4

 

 

110*

4

 

2

120*

4

 

1

125

5

 

 

130*

5

 

1

140*

5

 

3

150

6

 

 

175

7

 

 

180*

7

 

1

190*

7

 

3

200

8

 

 

225

9

 

 

250

10

 

 

300

12

 

 

350

14

 

 

400

16

 

 

500

20

 

 

750

30

 

 

1 000

40

 

 
 

*– совместное количество чайных и столовых ложек;
**– один из видов ложек.

Необходимо учитывать, что это относительные данные, ведь длина ложки может отличаться от стандартной. Расхождение может составлять 5 грамм, все зависит от глубины прибора и вашего понятия "с горкой". Когда в рецептах написано количество в ложках, то подразумевается количество с горкой, при применении ложки без горки – всегда указывается.

Кубики сахара/ Фото Pexels

Интересные факты про сахар, о которых вы не знали

Диетологи, медики, а также любители сладостей уже давно ведут споры, как о вреде, так и насчет пользы сахара любого вида (песок, рафинад, пудра). У всех из них припасено множество аргументов "за" и "против". Но в одном они единодушны – он должен входить в рацион каждого человека, поскольку обеспечивает работу многих органов, являясь источником энергии.

Однако всегда нужно соблюдать меру, увлечение этим продуктом приводит к серьезным проблемам со здоровьем.

Мы собрали несколько интересных фактов об этом сладком ингредиенте, о которых, возможно, вы не знали:

Бактерицидные свойства сладкого ингредиента. Немногим известно, что обычный сахарный песок способен заменить медицинские антисептические препараты. Он влияет на время заживления ран, уничтожает патогенные микроорганизмы. Повязка с применением сахара защищает рану от появления излишней влаги.

Памятник сахару-рафинаду. Этот вид придумали чехи, поэтому там установлен первый в мире памятник белым кубикам. Их открытие дало толчок развитию фастфудам.

Сахар выпускается нескольких типов. Все знают, что сахарный песок получают из тростника/свеклы. Однако его также изготавливают из проса, риса или сахарной пальмы. Процесс получения этих сахаров более продолжительный и кропотливый. Но именно эти виды сахара употреблялись жителями Азии еще до возникновения обычного для нас сахара.

В азиатских странах это была пряность, которую продавали по очень высокой цене в виде пудры.
Гликолевый альдегид – один из видов сахара, был выделен в составе межзвездной пыли.

При помощи этого продукта можно удалить запахи различных специй и застоявшегося кофе. Для удаления ароматов в кофемолке или посуде для специй достаточно насыпать немного сахара на время от 30 минут до 1 часа, после чего промыть водой. Все запахи уйдут.

Сахар имеет функцию удалять пятна. Если нужно почистить мягкую мебель, ковровое покрытие, удалить пятна на одежде, достаточно намочить загрязненные места теплой водой и посыпать сахаром. Через некоторое время вещи будут без пятен.

Частая добавка к лекарственным средствам. В состав практически всех лекарств входит сахар или его аналоги. На его основе выращивают пенициллин. В горькие препараты он добавляется для улучшения вкуса.

Проблемы при чрезмерном употреблении. Почему нам с детства твердят, что сахар вреден для зубов? Так как сладкий продукт выводит из организма полезные вещества (в основном кальций), это значительно влияет на зубы и кости. В пожилом возрасте это приводит к различным заболеваниям, например, мышечной дистрофии, артрозам и другим более серьезным болезням. Сахар имеет свойство накапливаться в волокнах коллагена, тем самым способствуя появлению морщин, при этом кожа становится дряблой.

Вызывание зависимости. Если постоянно употреблять сахар в больших количествах, наступает зависимость. Это происходит с увеличением выработки инсулина. Он создает иллюзию эйфории, быстро проходящей, и появляется желание ее продлить. Попадая в рот, сладость вырабатывает допамин и серотонин, которые обладают свойством вызывать ощущение легкой эйфории и удовлетворения. Так и происходит привыкание к сладкому.

Автор: Ірина Чорнобривець