Кулинарный гид: сколько граммов сахара в одной чайной и столовой ложках?
Источник:24 канал
Из этой статьи вы узнаете, сколько граммов сахара в одной чайной и столовой ложках. Научитесь отмерять сахар в граммах без весов. А также узнаете полезную информацию о сахаре.
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Тем не менее важно понимать, сколько сахарного песка в граммах помещается в 1 ложку (чайную/десертную/столовую). Из статьи вы узнаете, как правильно отмерять сахарный песок при отсутствии точных весов, о его полезных свойствах.
Сколько в столовую ложку входит граммов сахара?
Обычную ложку без проблем можно найти в каждом доме, поэтому ею удобно отмерять любые сыпучие продукты, в т. ч. и сахар. Однако следует учитывать, что ингредиенты имеют разный помол, соответственно, и массу в мерной таре. Например, сахарной пудры в ложку влезет больше, чем песка.
Важно учитывать, что ложки часто отличаются не только дизайном, но и вместимостью чашечки. Например, ложка из дерева больше столовой, как по длине, так и глубине хлебала. Обычно в рецептах имеется в виду стандартная ложка, имеющая длину чашки 7 см, а ширину – порядка 4 см.
Сахар/ Фото Unsplash
Сколько поместится сахара в чайной ложке
Нередко хозяйки измеряют чайной ложкой сахарный песок и соль. Сахар используется не только для изготовления различных десертов. Часто его добавляют при приготовлении разнообразных соусов, мясных блюд, консервации и др. Во множество рецептур входит сахар в очень маленьких количествах. Чтобы не ошибиться в дозировке, важно понимать, сколько его грамм содержится в обычной чайной ложке.
В одну чайную ложку помещается примерно 5 граммов песка без горки, с небольшой горкой – около 7 грамм. А вот сахарной пудры – 7 грамм и 10 грамм.
Как верно отмерить сахар столовой и чайной ложками в граммах?
Для того чтобы не ошибиться в подсчетах количества ложек, отмеряя нужную дозировку сахарного песка, мы составили таблицу. Надеемся, хозяйки ее оценят.
|
Количество
|
Количество
|
Количество
|
Количество чайных ложек без
|
5
|
|
|
1
|
10
|
|
|
2
|
15
|
|
|
3
|
20**
|
|
1
|
4
|
30*
|
1
|
|
1
|
40
|
|
2
|
|
50
|
2
|
|
|
55*
|
2
|
|
1
|
60*
|
2
|
|
2
|
70*
|
2
|
|
1
|
75
|
3
|
|
|
80*
|
3
|
|
1
|
90*
|
3
|
|
3
|
100
|
4
|
|
|
110*
|
4
|
|
2
|
120*
|
4
|
|
1
|
125
|
5
|
|
|
130*
|
5
|
|
1
|
140*
|
5
|
|
3
|
150
|
6
|
|
|
175
|
7
|
|
|
180*
|
7
|
|
1
|
190*
|
7
|
|
3
|
200
|
8
|
|
|
225
|
9
|
|
|
250
|
10
|
|
|
300
|
12
|
|
|
350
|
14
|
|
|
400
|
16
|
|
|
500
|
20
|
|
|
750
|
30
|
|
|
1 000
|
40
|
|
*– совместное количество чайных и столовых ложек;
**– один из видов ложек.
Необходимо учитывать, что это относительные данные, ведь длина ложки может отличаться от стандартной. Расхождение может составлять 5 грамм, все зависит от глубины прибора и вашего понятия "с горкой". Когда в рецептах написано количество в ложках, то подразумевается количество с горкой, при применении ложки без горки – всегда указывается.
Кубики сахара/ Фото Pexels
Интересные факты про сахар, о которых вы не знали
Диетологи, медики, а также любители сладостей уже давно ведут споры, как о вреде, так и насчет пользы сахара любого вида (песок, рафинад, пудра). У всех из них припасено множество аргументов "за" и "против". Но в одном они единодушны – он должен входить в рацион каждого человека, поскольку обеспечивает работу многих органов, являясь источником энергии.
Однако всегда нужно соблюдать меру, увлечение этим продуктом приводит к серьезным проблемам со здоровьем.
Мы собрали несколько интересных фактов об этом сладком ингредиенте, о которых, возможно, вы не знали:
Бактерицидные свойства сладкого ингредиента. Немногим известно, что обычный сахарный песок способен заменить медицинские антисептические препараты. Он влияет на время заживления ран, уничтожает патогенные микроорганизмы. Повязка с применением сахара защищает рану от появления излишней влаги.
Памятник сахару-рафинаду. Этот вид придумали чехи, поэтому там установлен первый в мире памятник белым кубикам. Их открытие дало толчок развитию фастфудам.
Сахар выпускается нескольких типов. Все знают, что сахарный песок получают из тростника/свеклы. Однако его также изготавливают из проса, риса или сахарной пальмы. Процесс получения этих сахаров более продолжительный и кропотливый. Но именно эти виды сахара употреблялись жителями Азии еще до возникновения обычного для нас сахара.
В азиатских странах это была пряность, которую продавали по очень высокой цене в виде пудры.
Гликолевый альдегид – один из видов сахара, был выделен в составе межзвездной пыли.
При помощи этого продукта можно удалить запахи различных специй и застоявшегося кофе. Для удаления ароматов в кофемолке или посуде для специй достаточно насыпать немного сахара на время от 30 минут до 1 часа, после чего промыть водой. Все запахи уйдут.
Сахар имеет функцию удалять пятна. Если нужно почистить мягкую мебель, ковровое покрытие, удалить пятна на одежде, достаточно намочить загрязненные места теплой водой и посыпать сахаром. Через некоторое время вещи будут без пятен.
Частая добавка к лекарственным средствам. В состав практически всех лекарств входит сахар или его аналоги. На его основе выращивают пенициллин. В горькие препараты он добавляется для улучшения вкуса.
Проблемы при чрезмерном употреблении. Почему нам с детства твердят, что сахар вреден для зубов? Так как сладкий продукт выводит из организма полезные вещества (в основном кальций), это значительно влияет на зубы и кости. В пожилом возрасте это приводит к различным заболеваниям, например, мышечной дистрофии, артрозам и другим более серьезным болезням. Сахар имеет свойство накапливаться в волокнах коллагена, тем самым способствуя появлению морщин, при этом кожа становится дряблой.
Вызывание зависимости. Если постоянно употреблять сахар в больших количествах, наступает зависимость. Это происходит с увеличением выработки инсулина. Он создает иллюзию эйфории, быстро проходящей, и появляется желание ее продлить. Попадая в рот, сладость вырабатывает допамин и серотонин, которые обладают свойством вызывать ощущение легкой эйфории и удовлетворения. Так и происходит привыкание к сладкому.