Кулінарний гід: скільки грамів цукру в одній чайній і столовій ложках?

У цій статті ви дізнаєтеся, скільки грамів міститься в одній чайній і столовій ложках цукру, а також навчитеся відміряти цукор у грамах без ваг. Ці корисні вміння точно стануть у пригоді на кухні.

Здебільшого в рецептах вказане дозування всіх необхідних для приготування продуктів у грамах або ложках. Не у всіх господинь є кухонні ваги, а трапляється, що в найнеобхідніший момент вони ламаються. Як вийти з такого становища? Для цього використовуються різні ложки. Цей процес не займе багато часу і досить-таки зручний.

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Проте важливо розуміти, яка кількість цукрового піску в грамах міститься в одній ложці (чайній/десертній/столовій). Зі статті ви дізнаєтеся, як правильно відміряти цукровий пісок у разі відсутності точних ваг.

Скільки грамів цукру в столовій ложці

Ложку без проблем можна знайти в кожному будинку, тому нею зручно відміряти будь-які сипкі продукти, в тому числі й цукор. Однак слід враховувати, що інгредієнти мають різний помел, відповідно й вагу в мірній тарі. Наприклад, цукрової пудри поміститься в столову ложку більше.

Важливо враховувати, що столові ложки відрізняються не тільки дизайном, але й місткістю чашечки. Наприклад, ложка з дерева більше столової, як за довжиною, так і за глибиною чашки. Зазвичай в рецепті мається на увазі стандартна ложка, що має довжину чашки 7 см і ширину 4 см. Скільки грам цукрового піску можна відміряти столовою ложкою?

У стандартній ложці з гіркою поміщається приблизно 25 грамів цукру, без гірки – не більше 20 грамів. Тим часом столовою ложкою (з гіркою) можна відміряти цукрової пудри 28 грамів із гіркою і 22 грами, відповідно, без гірки.

Цукор/ Фото Unsplash

Скільки грамів цукру в чайній ложці

Найчастіше господині вимірюють чайною ложкою цукровий пісок і сіль. Цукор використовується не тільки для виготовлення різних десертів. Часто його додають під час приготування різних соусів, м'ясних страв, консервації тощо. До багатьох рецептів входить цукор у дуже маленьких кількостях. Щоб не помилитися в дозуванні, потрібно знати, скільки грам цукрового піску міститься в чайній ложці.

В одну чайну ложку поміщається приблизно 5 грамів без гірки, з невеликою гіркою – близько 7 грамів. Цукрової пудри аналогічно – 7 грамів та 10 грамів.

Як без ваг відміряти цукор у грамах столовою та чайною ложками

Для того, щоб не помилитися в підрахунках кількості ложок, вимірюючи потрібне дозування цукрового піску, ми склали таблицю. Сподіваємося, господаркам вона буде корисна.

Кількість цукру, г Кількість столових ложок з гіркою, шт. Кількість столових ложок без гірки, шт. Кількість чайних ложок без гірки, шт. 5 1 10 2 15 3 20** 1 4 30* 1 1 40 2 50 2 55* 2 1 60* 2 2 70* 2 1 75 3 80* 3 1 90* 3 3 100 4 110* 4 2 120* 4 1 125 5 130* 5 1 140* 5 3 150 6 175 7 180* 7 1 190* 7 3 200 8 225 9 250 10 300 12 350 14 400 16 500 20 750 30 1 000 40

* – спільна кількість чайних і столових ложок;

** – столові або чайні ложки.

Необхідно враховувати, що це відносні дані, адже довжина столової/чайної ложки може відрізнятися від стандартної. Розбіжність може становити 5 грамів, все залежить від глибини ложки та вашого поняття "з гіркою". Якщо в рецептах вказана кількість у ложках, то мається на увазі ложка з гіркою, у разі застосування ложки без гірки – завжди вказується.

Кубики цукру/ Фото Pexels

Цікаві факти про цукор та інша корисна інформація

Дієтологи, медики, а також любителі солодощів вже давно ведуть суперечки, як про шкоду, так і користь цукру будь-якого виду (пісок, рафінад, пудра). У всіх із них припасено безліч аргументів "за" і "проти". Але в одному вони одностайні, він повинен входити в раціон кожної людини, оскільки забезпечує роботу багатьох органів, є джерелом енергії.

Однак завжди потрібно знати міру, захоплення цим продуктом призводить до серйозних проблем зі здоров'ям.

Ми зібрали кілька цікавих фактів про цей солодкий інгредієнт, про які, можливо, ви не знали:

Бактерицидні властивості. Мало кому відомо, що звичайний цукровий пісок здатний замінити медичні антисептики. Він впливає на загоєння ран, вбиваючи патогенні мікроорганізми. Пов'язка із застосуванням цукру оберігає рану від зайвої вологи.

Пам'ятник цукру-рафінаду. Цей вид придумали чехи, тому там встановлено перший у світі пам'ятник білим кубикам. Це відкриття дало поштовх розвитку фастфуду.

Цукор випускається декількох типів. Всі знають, що цукровий пісок отримують з тростини/буряка. Однак його також виготовляють із проса, рису або цукрової пальми. Процес отримання цих цукрів триваліший і кропіткіший. Але саме ці види цукру вживалися жителями Азії ще до виникнення звичайного для нас цукру.

В азійських країнах це була пряність, яку продавали за дуже високою ціною у вигляді пудри. Гліколевий альдегід – один із видів цукру, був виділений в складі міжзоряного пилу.

За допомогою цього продукту можна видалити запахи різних спецій і застояної кави. Для видалення ароматів у кавомолці або посуді для спецій досить насипати трохи цукру на період від 30 хвилин до 1 години, після чого промити водою. Всі запахи підуть.

Цукор має функцію видаляти плями. Якщо потрібно почистити м'які меблі, килимове покриття, видалити плями на одязі, досить намочити забруднені місця теплою водою і посипати цукром. Через деякий час речі будуть без плям.

Часта добавка до лікарських засобів. До складу практично всіх ліків входить цукор або його аналоги. На його основі вирощують пеніцилін. У гіркі препарати він додається для придання лікам приємнішого смаку.

Проблеми у разі надмірного вживання. Чому нам з дитинства твердять, що цукор шкідливий для зубів? Оскільки солодкий продукт виводить з організму корисні речовини (здебільшого кальцій), це значно впливає на зуби та кістки. У літньому віці це призводить до різних захворювань, наприклад, м'язової дистрофії, артрозу та інших, серйозніших хвороб. Цукор має властивість накопичуватися в волокнах колагену, тим самим сприяючи появі зморшок, при цьому шкіра втрачає еластичність.

Викликання залежності. Якщо постійно вживати цукор у великих кількостях, настає залежність. Це відбувається зі збільшенням вироблення інсуліну. Він створює ілюзію ейфорії, що швидко минає, і з'являється бажання її продовжити. Потрапляючи в рот, солодощі виробляють допамін і серотонін, які мають властивість викликати відчуття легкої ейфорії та задоволення. Так і відбувається звикання до солодкого.