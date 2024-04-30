Чтобы не потрескались и доварились: сколько минут готовить яйца на Пасху

Крашенки – одно из основных блюд на Пасху. Чтобы они удались, начинать нужно с идеально сваренных вкрутую яиц.

Для пасхальных яиц особенно важно, чтобы яйца не переварились и не потрескались. Если их переварить, желтки покроются черным налетом, станут чрезмерно твердыми и будут пахнуть сероводородом, что абсолютно никому не надо.

Стоит попробовать Пасхальный стол, который всех удивит креативом

Как сварить идеальные яйца на Пасху

Поместите яйца в один слой в кастрюлю с достаточным количеством холодной воды, чтобы покрыть их минимум на 2,5 сантиметра. Медленно доведите воду до кипения.

Когда вода полностью закипит, снизьте температуру, чтобы она продолжала кипеть на минимальном огне. Яйца должны вариться ровно 12 минут – не больше и не меньше.

Когда яйца сварятся, сразу налейте в кастрюлю холодную воду, чтобы остановить процесс приготовления. Также в воду можно добавить соль, чтобы скорлупа легче очищалась. Сваренные вкрутую яйца можно хранить в холодильнике около одной недели.



Важно не переварить яйца / Фото Unsplash

Какими натуральными красителями покрасить яйца

Луковая шелуха – с помощью этого натурального красителя можно получить от светло-оранжевого до коричневого оттенков.

Краснокочанная капуста – ее настой превратит обычные яйца в крашанки с голубым оттенком.

Куркума окрашивает яйца в яркий желтый оттенок.

Свекла окрашивает яйца в розовый.

Кофе или крепкий чай окрасят яйца в шоколадные и золотистые оттенки.

Перед окрашиванием сваренные яйца следует обезжирить. Для этого можно добавить небольшое количество лимонной кислоты или спиртового уксуса в краситель.