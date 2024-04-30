Щоб не потріскалися та доварилися: скільки хвилин готувати яйця на Пасху

Для крашанок особливо важливо, щоб яйця не переварились і не потріскалися. Якщо їх переварити, жовтки покриються чорним нальотом, стануть надмірно твердими та пахнутимуть сірководнем, що абсолютно нікому не треба.

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Як зварити ідеальні яйця на Великдень

Помістіть яйця в один шар в каструлю з достатньою кількістю холодної води, щоб покрити їх мінімум на 2,5 сантиметра. Повільно доведіть воду до кипіння.

Коли вода повністю закипить, знизьте температуру, щоб вона продовжувала кипіти на мінімальному вогні. Яйця повинні варитися рівно 12 хвилин – не більше і не менше.

Коли яйця зваряться, відразу налийте в каструлю холодну воду, щоб зупинити процес приготування. Також у воду можна додати сіль, щоб шкаралупа легше очищалася. Зварені круто яйця можна зберігати в холодильнику близько одного тижня.



Важливо не переварити яйця / Фото Unsplash

Якими натуральними барвниками пофарбувати яйця

Цибулиння – за допомогою цього натурального барвника можна отримати від світло-оранжевого до коричневого відтінків.

Червонокачанна капуста – її настій перетворить звичайні яйця в крашанки з блакитним відтінком.

Куркума забарвлює яйця в яскравий жовтий відтінок.

Буряк забарвлює яйця в рожевий.

Кава або міцний чай пофарбують яйця в шоколадні та золотисті відтінки.

Перед фарбуванням зварені яйця слід знежирити. Для цього можна додати невелику кількість лимонної кислоти або спиртового оцту в барвник.