Важно знать на Пасху: как долго можно хранить вареные яйца

Писанки – один из главных атрибутов Пасхи. Каждая хозяйка готовит их с запасом, так что важно знать, как долго мы сможем потреблять их без вреда для здоровья.

Уже совсем немного осталось до Пасхи, и миллионы украинских семей будут отмечать важный праздник. Пасха, писанки и мясные вкусности – это блюда, которые окажутся на каждом столе.

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Вместе с тем нужно помнить, что празднование должно быть веселым, а здоровье – крепким. Обычно каждая хозяйка готовит много писанок, а аппетит гостей не всегда отвечает нашим ожиданиям. Сколько времени можно хранить вареные яйца, чтобы не повредить здоровью – читайте дальше.

Как долго можно хранить писанки

Первое, что стоит помнить – нахождение писанок при комнатной температуре очень быстро влияет на их качество. Всегда лучше положить на стол несколько яиц и прикладывать их по ходу застолья, чем ставить в холодильник уже побывавшие в тепле писанки.

Один из главных атрибутов пасхальных праздников​ / Фото Pixabay

Что касается временных рамок, то каждой хозяйке следует запомнить следующее: при комнатной температуре вареные яйца могут храниться не больше 12 часов. Если этот срок уже истек – не стоит рисковать здоровьем родных и близких.

Если ваши писанки постоянно хранятся в холодильнике, то подавать их на стол можно в течение 5 – 7 дней. Вместе с тем нужно помнить, что ваши родные и гости могут съесть меньше, чем вы себе представляете, так что не стоит делать слишком больших запасов готовой пищи, чтобы потом не надо было их быстро доедать.