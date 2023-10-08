Как не превратить пьянящий напиток в уксус: нужно ли добавлять в домашнее вино сахар
Источник:Аlembik
Домашнее вино – это не только особенный вкус, но и традиции. Есть несколько важных правил, которые помогут приготовить напиток на дому.
Четкого ответа на вопрос о том, когда подслащивать вино и сколько давать сахару, нет. Однако есть несколько важных признаков, на которые следует обращать внимание. Первым сигналом того, что вино нужно подсластить, является окончание брожения. Время брожения может отличаться в зависимости от дрожжей. Иногда это занимает две недели, но бывает, что этот процесс длится неделю.
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Как добавить сахар в вино
Добавление обычного сахара в виде кристаллов может замедлить дрожжи. Кроме того, сахар может не перебродить полностью и остаться на дне. Чтобы избежать этого, перед смешиванием с вином сахар необходимо растворить.
Сколько сахара добавлять в вино
Правила добавления сахара в вино
Следовательно, нужно следовать следующим правилам:
- Сахар добавлять только после завершения брожения.
- Добавлять только растворенный сахар.
- Для того чтобы получить алкоголь с определенным процентом сахара, следует придерживаться четких расчетов.