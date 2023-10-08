Как не превратить пьянящий напиток в уксус: нужно ли добавлять в домашнее вино сахар

Домашнее вино – это не только особенный вкус, но и традиции. Есть несколько важных правил, которые помогут приготовить напиток на дому.

Четкого ответа на вопрос о том, когда подслащивать вино и сколько давать сахару, нет. Однако есть несколько важных признаков, на которые следует обращать внимание. Первым сигналом того, что вино нужно подсластить, является окончание брожения. Время брожения может отличаться в зависимости от дрожжей. Иногда это занимает две недели, но бывает, что этот процесс длится неделю.

Интересно Особые блюда из фрикаделек, которые не останутся на завтра

Как добавить сахар в вино

Добавление обычного сахара в виде кристаллов может замедлить дрожжи. Кроме того, сахар может не перебродить полностью и остаться на дне. Чтобы избежать этого, перед смешиванием с вином сахар необходимо растворить.

Такой вкусный напиток / Фото unsplash

Сколько сахара добавлять в вино

Сколько сахара добавлять в вино зависит от того, насколько крепкий алкоголь вы хотите получить. Правило расчета таково: для создания 1% спирта в литре жидкости необходимо 17 грамм сахара. Итак, мы умножаем нужный процент на количество жидкости на 17. Однако сахар, бродящий из фруктов, следует вычислить из результата. Добавление больше расчетного количества сахара после завершения брожения сделает вино послаще.

Правила добавления сахара в вино

Добавление сахара в вино требует соблюдения нескольких правил. Лучший способ добавить сахар в вино – слить немного готового напитка и растворить в нем сахар, затем снова перелить в сосуд, в котором мы варили вино.

Следовательно, нужно следовать следующим правилам:

Сахар добавлять только после завершения брожения. Добавлять только растворенный сахар. Для того чтобы получить алкоголь с определенным процентом сахара, следует придерживаться четких расчетов.

домашнего вина

Для новичков: