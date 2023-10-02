Первые следы виноделия ведут в античное Средиземноморье. Тогда оно готовилось в амфорах, а хранили его в пещерах или глубоких подвалах. Эти древние напитки отличались от современных вин по своему вкусу и качеству. Теперь вино готовить и хранить гораздо легче, поэтому обязательно попробуйте свои силы в этом направлении.

Интересно Что приготовить для перекуса в школу или на работу: рецепты блюд за 20 минут

Особый напиток / Фото unsplash

Приготовление:

Чистыми руками или толкателем отделите виноград от гроздей и положите в эмалированную миску. Ягоды не нужно мыть.

Разомните ягоды руками или пестиком и положите в миску. Затем накройте посуду несколькими слоями марли и оставьте на пять дней на солнечном месте.

Перемешивайте смесь дважды в день ложкой.

Затем виноград откиньте на дуршлаг, чтобы стек сок.

Ягодный сок процедите через марлю.

Затем смешайте процеженный сок с сахаром и разлейте по баночкам. Поместите перчатку вокруг горловины каждой банки, проткните отверстие пальцем и оставьте сок для брожения на 3 недели.

Когда из перчатки выйдет воздух, аккуратно процедите напиток в бутылки.

Укупорьте бутылки пробками и поставьте в прохладное место в месяц.