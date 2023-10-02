Первые следы виноделия ведут в античное Средиземноморье. Тогда оно готовилось в амфорах, а хранили его в пещерах или глубоких подвалах. Эти древние напитки отличались от современных вин по своему вкусу и качеству. Теперь вино готовить и хранить гораздо легче, поэтому обязательно попробуйте свои силы в этом направлении.
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Рецепт домашнего вина
- Время: 2 часа
- Порций: 4
Особый напиток / Фото unsplash
Приготовление:
- Чистыми руками или толкателем отделите виноград от гроздей и положите в эмалированную миску. Ягоды не нужно мыть.
- Разомните ягоды руками или пестиком и положите в миску. Затем накройте посуду несколькими слоями марли и оставьте на пять дней на солнечном месте.
- Перемешивайте смесь дважды в день ложкой.
- Затем виноград откиньте на дуршлаг, чтобы стек сок.
- Ягодный сок процедите через марлю.
- Затем смешайте процеженный сок с сахаром и разлейте по баночкам. Поместите перчатку вокруг горловины каждой банки, проткните отверстие пальцем и оставьте сок для брожения на 3 недели.
- Когда из перчатки выйдет воздух, аккуратно процедите напиток в бутылки.
- Укупорьте бутылки пробками и поставьте в прохладное место в месяц.
- За это время три раза перелейте вино в новые бутылки, оставив осадок в предыдущей емкости. После этого вино готово.