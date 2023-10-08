Як не перетворити п'янкий напій на оцет: чи треба додавати в домашнє вино цукор

Домашнє вино – це не лише особливий смак, а й традиції. Є кілька важливих правил, які допоможуть приготувати напій вдома.

Чіткої відповіді на запитання про те, коли підсолоджувати вино і скільки цукру давати, немає. Проте є кілька важливих ознак, на які варто звертати увагу. Першим сигналом того, що вино потрібно підсолодити, є закінчення бродіння. Час бродіння може відрізнятися в залежності від дріжджів. Іноді це займає два тижні, але буває, що цей процес триває тиждень.

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Як додати цукор у вино

Додавання звичайного цукру у вигляді кристалів може уповільнити дріжджі. Крім того, цукор може не перебродити повністю і залишитися на дні. Щоб уникнути цього, перед змішуванням з вином цукор необхідно розчинити.

Такий смачний напій / Фото unsplash

Скільки цукру додавати у вино

Скільки цукру додавати у вино, залежить від того, наскільки міцний алкоголь ви хочете отримати. Правило розрахунку таке: для створення 1% спирту в літрі рідини необхідно 17 грамів цукру. Отже, ми множимо потрібний відсоток на кількість рідини на 17. Однак цукор, який бродить із фруктів, слід вирахувати з результату. Додавання більше розрахункової кількості цукру після завершення бродіння зробить вино солодшим.

Правила додавання цукру у вино

Додавання цукру у вино вимагає дотримання кількох правил. Найкращий спосіб додати цукор у вино – злити трохи готового напою та розчинити в ньому цукор, потім знову перелити в посудину, в якій ми варили вино.

Отож, потрібно слідувати за такими правилами:

Цукор додавати тільки після завершення бродіння. Додавати тільки розчинений цукор. Для того, щоб отримати алкоголь з певним відсотком цукру, слід дотримуватися чітких розрахунків.

Для новачків:домашнього вина.