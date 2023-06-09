Вы всегда делали это не правильно – сколько времени нужно варить молодой картофель

Когда на рынке и на полках магазинов уже доступен молодой картофель, непременно приготовьте его к мясному или рыбному блюду. Также она прекрасно подходит со свежими овощами.

Молодой картофель – это настоящее наслаждение и любимый продукт украинцев. В ней нет высокого уровня крахмала, как на уже зрелом овоще. Чтобы правильно ее приготовить, не испортить, 24 канал рассказывает все секреты.

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Прежде чем приступить к приготовлению, обязательно ее нужно очистить. Можно воспользоваться стандартным методом с помощью ножа и скрести ее, а можно пойти более легким путем.

Как быстро очистить молодой картофель

Переложите пошлинный молодой картофель в кастрюлю, насыпьте несколько столовых ложек соли и закройте крышкой. Интенсивно трясите картофель, чтобы соль от трения с овощем очистила кожуру.

Далее следует все тщательно промыть и можно переходить к варке.



Молодой картофель с маслом / Фото Food Network

Молодой картофель – отличный источник витамина С, витаминов группы В, а также калия, фосфора и железа. Тем, кто ест молодой картофель регулярно, не знакомы проблемы с желудочно-кишечным трактом.

Однако и в этой простой задаче до сих пор остается открытым вопрос: сколько же варят молодой картофель и как долго нужно варить молодой картофель в принципе.

Сколько времени нужно варить молодой картофель

Переводим молодой картофель в кастрюлю, заливаем его кипятком. Добавляем соли и варим все 15-20 минут.

Готовый картофель проверяем кончиком ножа. Сливаем воду.

По желанию добавляем сливочного масла, вливаем сливки или молоко. Молодой картофель отлично подходит с укропом, мятым или зеленым луком.

Приятного аппетита!