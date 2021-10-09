Вкусный перекус: интересные идеи намазок для бутербродов и сэндвичей

Бутерброды и сэндвичи – наиболее популярный перекус в мире. У каждого из нас есть любимая намазка на хлеб, но никогда не поздно попробовать различные опции.

Вариантов мясных и овощных приложений к сэндвичам множество. Но без удачного выбора соуса вкус будет не таким полным. Намазка – это основа вкуса и сочности. Давайте посмотрим, какие легкие идеи для сэндвичей и бутербродов можно легко и быстро приготовить.

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Быстрый и вкусный перекус / Фото Pinterest

Из яиц и лука

Круто сваренные яйца натрите на крупной терке, а лук мелко нарежьте. Добавьте ингредиенты в размягченное масло, добавьте немного сметаны и мелко нарезанную зелень. Посолите и поперчите по вкусу.

Из плавленого сыра

Натрите на крупной терке яйца и плавленый сыр, пропорции должны быть 1:2. Добавьте сметану и мелко нарезанную зелень, посолите по вкусу.

Из брынзы

Измельчите пучок кинзы, 70 грамм грецких орехов и 2 – 3 зубчика чеснока. Разомните 280 грамм брынзы и 80 грамм сливочного масла. Соедините смеси и хорошо перемешайте.

Экзотика

Смешайте в одну смесь тертый плавленый сыр, пюре из авокадо, соль, перец и щепотку молотого кориандра. К такому варианту намазки также подойдет веточка укропа.