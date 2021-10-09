Варіантів м'ясних та овочевих додатків до сендвічів є безліч. Але без вдалого вибору соусу смак буде не таким повним. Намазка – це основа смаку та соковитості. Давайте поглянемо, які легкі ідеї для сендвічів та бутербродів можна легко та швидко приготувати.

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Швидкий та смачний перекус / Фото Pinterest

З яєць та цибулі

Круто зварені яйця натріть на грубій тертці, а цибулю дрібно наріжте. Додайте інгредієнти у розм'якшене масло, додайте трішки сметани та дрібно нарізану зелень. Посоліть та поперчіть до смаку.

З плавленого сиру

Натріть на грубій тертці круто зварені яйця та плавлений сир, пропорції мають бути 1:2. Додайте сметану та дрібно нарізану зелень, посоліть до смаку.

З бринзи

Подрібніть пучок кінзи, 70 грам волоських горіхів та 2 – 3 зубчики часнику. Розімніть 280 грам бринзи і 80 грам вершкового масла. З'єднайте суміші та добре перемішайте.

Екзотика

Змішайте в одну суміш тертий плавлений сир, пюре з авокадо, сіль, перець та дрібку меленого коріандру. До такого варіанту намазки також пасуватиме гілочка кропу.