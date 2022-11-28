Соковита різдвяна курка з медом та апельсинами

Соковитішої курки ви ще не куштували, ми гарантуємо вам вау ефект. А все через особливу технологію засолювання.

Технологія засолювання дуже проста, а м’ясо буде таким соковитим, що ви більше ніколи не будете готувати його по-іншому. За день до запікання курки її слід добре вимити та помістити в каструлю. Залийте її водою та додайте 3 – 4 столові ложки солі, спеції: чорний горошок, коріандр.

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Відправте її в холодильник на 8 – 12 годин накривши шаром харчової плівки. Технологія такого маринування курки називається пресолтинг.

Рецепт різдвяного курча

Час: 80 хвилин

80 хвилин Порції: 6 – 8

– тушка курки;– 150 грамів вершкового масла;– 2 зубчики часнику;– 1 апельсин;– 4 гілочки розмарину;– айва або лимон;– сіль;– чорний мелений перець;– олія.– 2 столові ложки соєвого соусу;– 1 столова ложка меду.

Приготування:

Заздалегідь дістаємо масло з холодильника, щоб воно розм'якло. Змішуємо його з подрібненим часником.

Натираємо половину цедри апельсина та змішуємо з подрібненими гілочками розмарину. Цедру і розмарин додаємо до масла, перемішуємо.

У курки обережно підіймаємо шкірку, там де грудка і між м’ясом та шкіркою засовуємо масло. Робимо це обережно, щоб не розірвати шкіру. Розподіляємо масло рівномірно.

Половину апельсина, 2 гілочки розмарину і нарізану айву засовуємо всередину курки, зав'язуємо курчаті ноги, для краси. Змащуємо її олією та трішки солимо і перчимо.

Ставимо запікатись при 180 градусів. За 20 хвилин до закінчення запікання змішуємо: соєвий соус, мед та сік половини апельсина, який залишився з начинки курки. Доводимо до кипіння і змащуємо нашу курку кожні 5 хвилин.

Готову рум'яну курку дістаємо з духовки та викладаємо на тарілку.

Смачного!