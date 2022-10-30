Стратегические запасы на зиму: рецепт варенья из груши

30 октября 2022 , 13:40
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Источник:

ania gotuje

Делать консервацию на зиму – давняя украинская традиция, от которой не может отказаться практически ни одна хозяйка. Еще никогда не было так важно не только сохранить урожай аппетитных фруктов, но и иметь впрок баночку варенья, которое можно просто намазать на хлеб.

Невероятно простой рецепт грушевого варенья, которое получится густым, ароматным и необыкновенно вкусным. Всего несколько ингредиентов – и в вашей кладовке хранится отличное лакомство.

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Рецепт варенья из груши

Время: 1 час 30 минут
Порций: 4 банки по 250 миллилитров

Зимний десерт / Фото ania gotuje

Ингредиенты:

  • 1,5 килограмма любых спелых груш;
  • 150 грамм сахара;
  • 1 лимонный или абрикосовый кисель без сахара;
  • сок, выжатый из лимона среднего размера;
  • 100 миллилитров воды.

Приготовление:

  1. Для варенья выбирайте здоровые и спелые груши. Тщательно вымойте и высушите их.
  2. Груши очистите от кожуры, разделите на четвертинки и вырежьте семена. Нарежьте на одинаковые кусочки. Выложите нарезанные груши в большую кастрюлю с толстым дном. Сразу добавьте сахар (если груши очень сладкие, можете добавить меньше сахара).
  3. Перемешайте все деревянной ложкой. Сначала установите конфорку на низкую мощность, медленно увеличивайте ее. Не накрывайте кастрюлю крышкой, но часто помешивайте груши ложкой. Варите груши около 40 минут.
  4. Пока груши варятся, приготовьте смесь из воды, лимонного сока и киселя. Выжмите весь сок из одного лимона в стакан. Налейте воду, затем добавьте кисель. Тщательно перемешайте все, чтобы получилась совершенно однородная жидкость.
  5. Налейте в кастрюлю с грушами кисель и сразу перемешайте. Варите пока грушевое варенье снова не закипит.
  6. Поварите грушевое варенье еще 2 – 3 минуты и выключите (оно должно загустеть).
  7. Готовое варенье выключите и разложите по банкам. Идеально подойдут еще горячие банки, взятые прямо из духовки или кастрюли с кипящей водой. Можно использовать банки разной емкости.
  8. Кипящее варенье разложить в подготовленные банки (оставьте около 1 сантиметра свободного пространства) и сразу закрутите. Варенье можно дополнительно накрыть полотенцем, чтобы оно медленнее доходило. После охлаждения все крышки должны впитаться, поэтому пастеризация не требуется.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська