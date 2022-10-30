Стратегічні запаси на зиму: рецепт варення з груші

13:40

Робити консервацію на зиму – давня українська традиція, від якої не може відмовитися практично жодна господиня. Ще ніколи не було так важливо не тільки зберегти врожай апетитних фруктів, а й мати про запас баночку варення, яке можна просто намастити на хліб.