Стратегічні запаси на зиму: рецепт варення з груші
30 жовтня 2022 , 13:40Читать новость на русском
Джерело:ania gotuje
Робити консервацію на зиму – давня українська традиція, від якої не може відмовитися практично жодна господиня. Ще ніколи не було так важливо не тільки зберегти врожай апетитних фруктів, а й мати про запас баночку варення, яке можна просто намастити на хліб.
Неймовірно простий рецепт грушевого варення, яке виходить густим, ароматним і надзвичайно смачним. Всього кілька інгредієнтів – і у вашій коморі зберігається чудовий смаколик.
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Рецепт варення з груші
Час: 1 година 30 хвилин
Порцій: 4 банки по 250 мілілітрів
Зимовий десерт / Фото ania gotuje
Інгредієнти:
- 1,5 кілограма будь-яких стиглих груш;
- 150 грамів цукру;
- 1 лимонний або абрикосовий кисіль без цукру;
- сік, вичавлений з лимона середнього розміру;
- 100 мілілітрів води.
Приготування:
- Для варення вибирайте здорові та стиглі груші. Ретельно вимийте і висушіть їх.
- Груші очистіть від шкірки, розділіть на четвертинки та виріжте насіння. Наріжте на однакові шматочки. Викладіть нарізані груші у велику каструлю з товстим дном. Одразу додайте цукор (якщо груші дуже солодкі, можете додати менше цукру).
- Перемішайте все дерев'яною ложкою. Спочатку встановіть конфорку на низьку потужність, повільно збільшуйте її. Не накривайте каструлю кришкою, але досить часто помішуйте груші ложкою. Варіть груші близько 40 хвилин.
- Поки груші варяться, приготуйте суміш з води, лимонного соку і киселю. Вичавіть весь сік з одного лимона в склянку. Налийте воду, а потім додайте кисіль. Ретельно перемішайте все, щоб вийшла ідеально однорідна рідина.
- Налийте кисіль у каструлю з грушами та відразу перемішайте. Варіть поки грушеве варення знову не закипить.
- Поваріть грушеве варення ще 2 – 3 хвилини і вимкніть (воно повинно загуснути).
- Готове варення вимкніть та розкладіть по банках. Ідеально підійдуть ще гарячі банки, взяті прямо з духовки або з каструлі з киплячою водою. Можна використовувати банки різної місткості.
- Кипляче варення розкласти в підготовлені банки (залиште близько 1 сантиметра вільного простору) і відразу закрутіть. Варення можна додатково накрити рушником, щоб воно повільніше вистигало. Після охолодження всі кришки повинні всмоктатися, тому пастеризація не потрібна.