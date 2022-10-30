Стратегічні запаси на зиму: рецепт варення з груші

30 жовтня 2022 , 13:40
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Джерело:

ania gotuje

Робити консервацію на зиму – давня українська традиція, від якої не може відмовитися практично жодна господиня. Ще ніколи не було так важливо не тільки зберегти врожай апетитних фруктів, а й мати про запас баночку варення, яке можна просто намастити на хліб.

Неймовірно простий рецепт грушевого варення, яке виходить густим, ароматним і надзвичайно смачним. Всього кілька інгредієнтів – і у вашій коморі зберігається чудовий смаколик.

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Рецепт варення з груші 

Час: 1 година 30 хвилин
Порцій: 4 банки по 250 мілілітрів

Зимовий десерт / Фото ania gotuje

Інгредієнти:

  • 1,5 кілограма будь-яких стиглих груш;
  • 150 грамів цукру;
  • 1 лимонний або абрикосовий кисіль без цукру;
  • сік, вичавлений з лимона середнього розміру;
  • 100 мілілітрів води.

Приготування:

  1. Для варення вибирайте здорові та стиглі груші. Ретельно вимийте і висушіть їх.
  2. Груші очистіть від шкірки, розділіть на четвертинки та виріжте насіння. Наріжте на однакові шматочки. Викладіть нарізані груші у велику каструлю з товстим дном. Одразу додайте цукор (якщо груші дуже солодкі, можете додати менше цукру).
  3. Перемішайте все дерев'яною ложкою. Спочатку встановіть конфорку на низьку потужність, повільно збільшуйте її. Не накривайте каструлю кришкою, але досить часто помішуйте груші ложкою. Варіть груші близько 40 хвилин.
  4. Поки груші варяться, приготуйте суміш з води, лимонного соку і киселю. Вичавіть весь сік з одного лимона в склянку. Налийте  воду, а потім додайте кисіль. Ретельно перемішайте все, щоб вийшла ідеально однорідна рідина.
  5. Налийте кисіль у каструлю з грушами та відразу перемішайте. Варіть поки грушеве варення знову не закипить.
  6. Поваріть грушеве варення ще 2 – 3 хвилини і вимкніть (воно повинно загуснути).
  7. Готове варення вимкніть та розкладіть по банках. Ідеально підійдуть ще гарячі банки, взяті прямо з духовки або з каструлі з киплячою водою. Можна використовувати банки різної місткості.
  8. Кипляче варення розкласти в підготовлені банки (залиште близько 1 сантиметра вільного простору) і відразу закрутіть. Варення можна додатково накрити рушником, щоб воно повільніше вистигало. Після охолодження всі кришки повинні всмоктатися, тому пастеризація не потрібна.

Автор: Лілія Імбіровська-Сиваківська