Чем заменить майонез: рецепт гениального греческого соуса из феты

25 декабря 2023, 13:05
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Источник:

valerikiry

Майонез легко заменить. Попробуйте приготовить на Новый год невероятно простой соус на основе сыра фета.

Этот соус на основе феты – легкий и воздушный. Он отлично подойдет к салатам, гренкам или брускетам.

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Рецепт вкусного соуса из феты

  • Время: 15 минут
  • Порций: 4
Ингредиенты:
– 180 граммов сыра фета;
– 3 столовые ложки греческого йогурта;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки оливкового масла Extra Virgin;
– орегано, базилик, паприка, соль, черный перец по вкусу;
– 1 столовая ложка лимонного сока.

Приготовление:

  1. Нарежьте сыр фета на большие кубики и положите в чашу блендера.
  2. Добавьте йогурт, специи, лимонный сок и оливковое масло.
  3. Взбейте до однородности и подавайте.
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Автор: Ольга Котів