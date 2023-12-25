Чем заменить майонез: рецепт гениального греческого соуса из феты
25 декабря 2023, 13:05Читати новину українською
Источник:valerikiry
Майонез легко заменить. Попробуйте приготовить на Новый год невероятно простой соус на основе сыра фета.
Этот соус на основе феты – легкий и воздушный. Он отлично подойдет к салатам, гренкам или брускетам.
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Рецепт вкусного соуса из феты
- Время: 15 минут
- Порций: 4
– 180 граммов сыра фета;
– 3 столовые ложки греческого йогурта;
– 2 зубчика чеснока;
– 2 столовые ложки оливкового масла Extra Virgin;
– орегано, базилик, паприка, соль, черный перец по вкусу;
– 1 столовая ложка лимонного сока.
Приготовление:
- Нарежьте сыр фета на большие кубики и положите в чашу блендера.
- Добавьте йогурт, специи, лимонный сок и оливковое масло.
- Взбейте до однородности и подавайте.