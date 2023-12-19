Эти блины и сами по себе очень вкусные. Однако вместе со сливочным сыром и икрой они доставят вам двойное удовольствие на праздники.

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Рецепт новогодней закуски из блинов и красной икры

  • Время: 1 час
  • Порций: 5

Приготовление:

  1. Смешайте яйца, соль, сахар и половину молока. Добавьте просеянную муку и размешайте до исчезновения комочков. Влейте остальное молоко, масло и снова перемешайте.
  2. Жарьте блины с двух сторон, каждый смазывайте сливочным маслом.
  3. Смажьте одну сторону блинчика сливочным сыром, подогните 2 края к середине, образовав полупрямоугольник, после чего скрутите его в рулетик.
  4. Разрежьте скрученный блинчик пополам, выложите на тарелку и украсьте сверху красной икрой.