Так пекли наши прабабушки: закарпатская паска по старинному рецепту
Источник:Лилия Цвит
Приготовьте на Пасху настоящую закарпатскую паску по старинному рецепту. Ее особенностью является то, что в нее добавляют мед, а также водку.
Такой кулич станет настоящим украшением вашего стола. Обязательно сохраните этот рецепт.
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Старинная украинская паска
- Время: 5 часов
- Порций: 10
Ингредиенты для опары:
– 1 литр молока;
– 100 граммов прессованных дрожжей;
– 2 столовые ложки сахара (от общего количества);
– 10 столовых ложек муки (от общего количества).
Для теста:
– 5 яиц;
– 300 граммов масла 82%;
– 1 чайная ложка соли;
– 300 граммов сахара;
– 2 пакетика ванильного сахара по 16 граммов;
– 50 граммов меда;
– 1 столовая ложка водки;
– 1 килограмм 900 граммов муки;
– 100 миллилитров растительного масла;
– 500 граммов сухофруктов.
Приготовление:
- Для опары в миску вылейте литр едва теплого молока. Добавьте раскрошенные прессованные дрожжи и сахар. Перемешайте до их растворения, добавьте муку и замесите тесто, как на блины. Накройте пищевой пленкой и отправьте в теплое место на 40 минут.
- Соедините яйца, сахар, ванильный сахар, соль, мед и растопленное масло. Смешайте миксером до однородности.
- Добавьте смесь к опаре, постепенно всыпьте просеянную муку и добавьте водку, чтобы кулич быстро не черствел. Вымешивайте тесто минут 15 – 20. Во время замешивания добавляйте масло.
- Разделите тесто на 2 части и положите их в отдельные миски. Смажьте растительным маслом и накройте пленкой. Оставьте на час в тепле.
- Далее снова помните тесто, добавьте сухофрукты и вымешайте. Смажьте маслом и оставьте еще на 1,5 часа.
- Снова помните тесто и разложите его по формам, формируя шарики с гладкой поверхностью. Форма должна быть заполнена на треть. Внутрь каждой надо вставить деревянную шпажку, чтобы выходил воздух и кулич был ровным.
- Выложите формы на противень. Из части теста без изюма можно сделать украшения. Когда куличи частично подойдут, выложите на них фигурки из теста. Когда они еще подойдут, почти сравнявшись с краями формы, смажьте верхушки желтком смешанным с водой.
- Выпекайте маленькие куличи 30 – 40 минут, а большие – час. Духовка должна быть разогрета до температуры 170 градусов в режиме "верх – низ".