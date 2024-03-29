Эта вкусная пасха на желтках вполне может стать вашей любимой. Поэтому обязательно сохраните этот рецепт.
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Рецепт кулича от Лилии Цвит
- Время: 5 часов
- Порций: 10
Приготовление:
- Молоко комнатной температуры налейте в большую миску, добавьте сахар и дрожжи. Тщательно перемешайте и всыпьте 8 столовых ложек муки. Снова перемешайте.
- Накройте миску пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 30 минут.
- В отдельной миске соедините мягкое сливочное масло, растопленный смалец, сметану, желтки, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Взбейте миксером до растворения сахара.
- Вылейте желтковую смесь к опаре и добавьте муку в 3 этапа, постоянно вымешивая тесто.
- Смажьте рабочую поверхность маслом и выложите на нее тесто. Вымешивайте в течение 15 минут, каждый раз подливая немного масла.
- Переложите тесто снова в миску, накройте пленкой и оставьте на 1,5 – 2 часа, чтобы тесто подросло.
- После этого смажьте руки маслом и помните тесто снова. Добавьте водку, цедру лимона и запаренные сухофрукты, обсыпанные 2 столовыми ложками муки.
- Замесите тесто с сухофруктами до однородной консистенции и снова накройте слоем пищевой пленки. Отправьте подрастать во второй раз в теплое место на час. Сверху смажьте тесто растительным маслом.
- Еще раз вымесите. Подготовьте формы для выпекания и выложите в них тесто, заполнив их на треть. При желании можно украсить верх кулича фигурками из теста.
- Когда кулич в формах подошел втрое, смажьте верх желтком и отправьте выпекаться в разогретую духовку до 160 градусов. Маленькие куличи выпекайте до 30 минут, а большие – час.