Эта вкусная пасха на желтках вполне может стать вашей любимой. Поэтому обязательно сохраните этот рецепт.

Стоит попробовать Крабовые палочки – универсальный продукт: 4 блюда, которые можно приготовить с ТМ "Водный Мир"

Рецепт кулича от Лилии Цвит

  • Время: 5 часов
  • Порций: 10

Приготовление:

  1. Молоко комнатной температуры налейте в большую миску, добавьте сахар и дрожжи. Тщательно перемешайте и всыпьте 8 столовых ложек муки. Снова перемешайте.
  2. Накройте миску пищевой пленкой и оставьте в теплом месте на 30 минут.
  3. В отдельной миске соедините мягкое сливочное масло, растопленный смалец, сметану, желтки, сахар, ванильный сахар и щепотку соли. Взбейте миксером до растворения сахара.
  4. Вылейте желтковую смесь к опаре и добавьте муку в 3 этапа, постоянно вымешивая тесто.
  5. Смажьте рабочую поверхность маслом и выложите на нее тесто. Вымешивайте в течение 15 минут, каждый раз подливая немного масла.
  6. Переложите тесто снова в миску, накройте пленкой и оставьте на 1,5 – 2 часа, чтобы тесто подросло.
  7. После этого смажьте руки маслом и помните тесто снова. Добавьте водку, цедру лимона и запаренные сухофрукты, обсыпанные 2 столовыми ложками муки.
  8. Замесите тесто с сухофруктами до однородной консистенции и снова накройте слоем пищевой пленки. Отправьте подрастать во второй раз в теплое место на час. Сверху смажьте тесто растительным маслом.
  9. Еще раз вымесите. Подготовьте формы для выпекания и выложите в них тесто, заполнив их на треть. При желании можно украсить верх кулича фигурками из теста.
  10. Когда кулич в формах подошел втрое, смажьте верх желтком и отправьте выпекаться в разогретую духовку до 160 градусов. Маленькие куличи выпекайте до 30 минут, а большие – час.