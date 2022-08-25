Как правильно сушить грибы: простые и доступные методы

Грибной сезон начался! Самое время начать заготавливать грибы на зиму, чтобы в любой момент добавьте их в рагу, вареники с капустой или грибной суп.

Пакетик сушеных грибов не занимает много места, поэтому следует приготовить этот незаменимый ингредиент для многих украинских блюд, в частности, Святого ужина. Узнайте, как правильно сушить грибы, чтобы надолго сохранить их вкус и аромат!

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Выбирайте правильный продукт

Выбирая грибы, следует обратить внимание на то, действительно ли они будут пригодны для сушки. Грибы, которые сушат, должны быть обязательно свежими, без признаков порчи. Также важен их размер. Они не должны быть слишком мелкими, потому что сушка уменьшает продукт. Лучше выбирать боровики, подосиновики, маслята, подберезовики, опята, рыжики, шампиньоны и, конечно же, белые грибы.

Заготовка на зиму / Фото pexels

Как подготовить грибы для сушки

Не промывайте свежесобранные грибы в воде! Но их необходимо тщательно очистить ножом от хвои и других примесей (например, песка) и проверить наличие червивости.

Готовимся к зиме заранее / Фото pexels

Выбираем способ сушки

Получить сушеные грибы можно несколькими способами.

Сушить грибы можно:

в сушилке для пищевых продуктов (грибы, фрукты, овощи, зелень);

в разогретой до соответствующей температуры духовке;

на нити над плитой;

на солнце;

на радиаторе.

Подготовленные грибы нужно неплотно выложить на пергаментную бумагу, лист следует поставить на решетку из духовки. Грибы поместите в теплое, проветриваемое, сухое место, например, солнечный подоконник; можно также несколько раз поставить в духовку на 10 – 15 минут (ее нужно разогреть до 80 – 100 градусов, затем выключить и положить грибы, оставив дверцу приоткрытой). Пока грибы влажные, следите, чтобы они не прилипли к бумаге. Также грибы можно сушить, нанизав на нить с небольшими промежутками. Следует проследить, чтобы нить была крепко натянута и грибы не сползали в одно место. Проще всего высушить грибы в специальной сушилке для грибов и овощей.

Лакомство на зиму / Фото pexels

Как правильно хранить сушеные грибы

Готовый продукт лучше хранить в полотняных мешочках в помещении комнатной температуры. Здесь не может никакой сырости! От влаги, высокой температуры, воздуха и света сушеные грибы теряют свой вкус и аромат.