Подойдут не все: как правильно и какие грибы можно сушить на зиму

Сушка грибов – один из самых популярных методов хранения их на зиму. Однако здесь так важно не допустить никакой ошибки, иначе пострадать может вся партия.

Первое, что важно запомнить при сушке грибов – они должны быть лишены воды. Ее можно избавиться постепенно, используя методы наших прабабушек или ускорить весь процесс, имея специальные сушилки.

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Какие сорта лучше всего подходят для сушки

Сушить можно все грибы, но только самые благородные сорта сохранят отличный вкус и, что важнее – аромат. Следует отметить, что нельзя сушить ядовитые и несъедобные грибы, а также те, в качестве которых вы не уверены на 100%.

Лучше выбирать трубчатые виды: опята, вешенки, белые грибы, шампиньоны, лисички. В первую очередь, это связано с тем, что даже в сушеном виде они сохраняют свои потрясающие вкусовые качества.

Вкусные грибочки / Фото unsplash

Как подготовить грибы к сушке

Нельзя мыть или промывать грибы, предназначенные для сушки. Ножку гриба достаточно разрезать пополам, один разрез вдоль. Шляпка гриба режем на ломтики. Размер не имеет значения, после сушки их можно в любой момент сломать до нужного размера. Подготовленные таким образом грибы готовы к сушке.

Как сушить грибы: сочетание методов

Для того чтобы грибы получились идеальными, для начала следует провести предварительную сушку грибов. Разбрасывайте их на газете на открытом воздухе, они могут отдать несколько процентов воды в течение двух – трех часов.

Грибы в духовке можно разложить как на листах, так и на специальных решетках для сушки грибов, состоящих из плотной металлической сетки.

Разогрейте духовку до температуры не выше 50 градусов Цельсия и обязательно установите функцию конвекции. Также следует оставить дверцу духовки приоткрытой.

Щель должна быть длиной большого пальца человека. Время от времени перемещайте противень или решетку в духовке на 180 градусов и аккуратно переворачивайте грибы, чтобы они не прилипли к поверхности.

Сушка грибов в духовке, что нужно помнить:

температура духовки – не более 50 градусов; включена циркуляция горячего воздуха; приоткрыта дверца духовки; осмотр грибов каждые 20 – 30 минут; время высыхания – около 3 часов.

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