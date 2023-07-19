Первое, что важно запомнить при сушке грибов – они должны быть лишены воды. Ее можно избавиться постепенно, используя методы наших прабабушек или ускорить весь процесс, имея специальные сушилки.
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Какие сорта лучше всего подходят для сушки
Лучше выбирать трубчатые виды: опята, вешенки, белые грибы, шампиньоны, лисички. В первую очередь, это связано с тем, что даже в сушеном виде они сохраняют свои потрясающие вкусовые качества.
Вкусные грибочки / Фото unsplash
Как подготовить грибы к сушке
Нельзя мыть или промывать грибы, предназначенные для сушки. Ножку гриба достаточно разрезать пополам, один разрез вдоль. Шляпка гриба режем на ломтики. Размер не имеет значения, после сушки их можно в любой момент сломать до нужного размера. Подготовленные таким образом грибы готовы к сушке.
Как сушить грибы: сочетание методов
Для того чтобы грибы получились идеальными, для начала следует провести предварительную сушку грибов. Разбрасывайте их на газете на открытом воздухе, они могут отдать несколько процентов воды в течение двух – трех часов.
Грибы в духовке можно разложить как на листах, так и на специальных решетках для сушки грибов, состоящих из плотной металлической сетки.
Разогрейте духовку до температуры не выше 50 градусов Цельсия и обязательно установите функцию конвекции. Также следует оставить дверцу духовки приоткрытой.
Щель должна быть длиной большого пальца человека. Время от времени перемещайте противень или решетку в духовке на 180 градусов и аккуратно переворачивайте грибы, чтобы они не прилипли к поверхности.
Сушка грибов в духовке, что нужно помнить:
- температура духовки – не более 50 градусов;
- включена циркуляция горячего воздуха;
- приоткрыта дверца духовки;
- осмотр грибов каждые 20 – 30 минут;
- время высыхания – около 3 часов.