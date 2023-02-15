Сделайте посиделки незабываемыми: почему стоит подать сырную доску и как не тратить много денег

Сырная доска – просто идеальное дополнение к вину на дружеских посиделках. Впрочем, просто нарезать разные сорта сыра будет недостаточно.

Сырная доска – не только незаменимый атрибут праздничного стола, но и хорошая опция для дружеских посиделок, когда готовить ничего не нужно, но подать что-нибудь к вину или другим напиткам хочется. Не спешите тратить много денег, ведь эффектная подача не пропорциональна затратам.

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"Золотое" правило для сырной тарелки: здесь должен быть твердый, мягкий и голубой сыр. Какие бы вариации подачи вы ни выбрали, его нужно соблюдать. Пропорции здесь вполне произвольны, поэтому на этот счет можете не беспокоиться.

Вкусные посиделки​ / Фото Pexels

Большое значение имеет форма нарезки, поэтому здесь попробуйте быть оригинальными. Не забывайте, что кожица мягких сыров съедобна, а вот от кожуры твердых сортов лучше избавиться.

Не бойтесь экспериментировать с видами сыра: козьи или овечьи сыры могут произвести больший фурор, чем привычные Бри или Камамбер. Кроме того, они позволят немного сэкономить.

Кстати, об экономии. Подача сырной доски в сочетании с фруктами и орехами – удачная идея и хороший тон, ведь такое разнообразие позволит подобрать то, что лучше подойдет к напиткам. Немного фантазии – и вашему кошельку не придется "худеть" слишком сильно.

Если вы подготовили сырную доску заранее, то вынуть ее из холодильника следует за 30 минут до подачи. Тогда сыры дойдут до комнатной температуры и будут иметь лучший вкус и аромат.