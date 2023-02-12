Приготовление кофе дома – это не только возможность насладиться именно тем вкусом, который вы любите, но и незаурядная экономия средств. Не обязательно иметь дома дорогой набор разнообразных девайсов для приготовления кофе – достаточно будет воспользоваться советами опытных баристов.

Не пропустите Романтический ужин ко Дню влюбленных: 3 аппетитных рецепта, которые поразят вашу половинку

Как приготовить кофе на вынос дома

Первое, на что стоит обратить внимание – какой вкус кофе вы любите. Нравится классика – смело выбирайте мягкую арабику, возможно, с нотками шоколада или орехов.

Любимый напиток всегда можно иметь под рукой / Фото Pexels

Если вы не представляете кофе без молока, то следует варить кофе из темных зерен. В таком случае вкус кофе останется насыщенным в течение длительного времени.

Также важно использовать кипяченую воду, но ни в коем случае нельзя заливать кофе кипятком сразу. Оставьте воду на несколько минут для небольшого остывания, и тогда аромату кофе ничего не будет угрожать.

Способ приготовления кофе не имеет никакого значения, поэтому вы можете выбрать тот, который считаете наиболее удобным. Больше внимания нужно уделить емкости, в которой вы возьмете кофе с собой: она должна быть герметичной и хорошо сохранять температуру, ведь питье холодного кофе – это явно не то, для чего вы берете напиток с собой.